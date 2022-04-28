طريقة عمل البقلاوة المصرية احلى من المحلات

البقلاوة

تعد البقلاوة من الحلويات الشرقية المميزة والتي يعشق الكثير مذاقها الراقي، حيث يمكن إعدادها بالكثير من الحشوات التي تناسب جميع الأذواق، ولكن يعد شراء البقلاوة مكلفا نوعاً ما، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لإعداد البقلاوة في المنزل، بأقل المكونات، وبأفضل طريقة مضمونة ومجربة.

المقادير:

٤٠٠ جرام من المكسرات المجروشة عين جمل، فستق ، لوز، فول سوداني (على حسب الرغبة)

في البداية قومي بتحضير الشربات من خلال وضع كوب ونصف من السكر في وعاء عميق، ثم قومي بإضافة كوب واحد من الماء وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم ابدئي في التقليب قبل رفعها على النار، وبعد ذلك ضعيها على نار متوسطة حتى يزداد قوامها، ثم ارفعي الشربات من على النار واتركيه حتى يصبح باردًا.

بعد ذلك قومي بتجهيز الحشو، فقومي بطحن المكسرات التي سيتم استخدامها في الحشو، بحيث تصبح ناعمة إلى حد كبير، ثم ضعيها في وعاء وقومي بإضافة ملعقة صغيرة من القرفة، وملعقتين من السكر البودرة، واخلطي جميع المكونات معًا.

ثم قومي بتحضير الصينية ودهنها بالسمن، ثم قومي بفرد ورقة جلاش واحده، بعد ذلك قومي بدهنها نصفها بالسمن، ثم طبقي النصفين، وادهني الطبقة الخارجية بالسمن أيضًا.

قومي بطي ورق أطراف ورقة الجلاش ، ثم ضعي بها ملعقة ونصف كبيرة من المكسرات، بعد ذلك أكملي طيها حتى الأطراف.

بعد الانتهاء من لف جميع أوراق البقلاوة، ضعيها بداخل الصينية ثم قومي بدهنها بالسمن، وضعيها في الفرن على درجة حرارة 150 مئوية، حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن، وضعي عليها الشربات وهي ساخنة، ثم اتركيها لتبرد قليلاً قبل التقديم.