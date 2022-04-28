طريقة عمل البيتي فور الداكن بالكاكاو بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ ومميز للغاية

البيتي فور الداكن بالكاكاو ، يتميز بمذاق غني ولذيذ ومميز للغاية ومفضل لدي الكثيرين، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة والمكسرات مثل صوص النوتيلا أو الكراميل أو الشوكوليت شيبس.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيتي فور الداكن بالكاكاو.

مكونات البيتي فور الداكن بالكاكاو

تتكون هذه الوصفة المميزة واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

مقدار كوب من السكر.

مقدار كوبين من الزبدة.

أربع أكواب من الدقيق إلا ملعقتين.

ثلاث ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

عدد ٣ صفار البيض وبيضة كاملة.

١٥٠ جرام مربى ونكهة المربى حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من روح الموز أو أصنص الموز.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيتي فور الداكن بالكاكاو وطريقة تحضيرها كالتالي: