طريقة عمل البيتي فور الداكن بالكاكاو بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ ومميز للغاية

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البيتي فور الداكن بالكاكاو ، يتميز بمذاق غني ولذيذ ومميز للغاية ومفضل لدي الكثيرين، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة والمكسرات مثل صوص النوتيلا أو الكراميل أو الشوكوليت شيبس.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيتي فور الداكن بالكاكاو.
مكونات البيتي فور الداكن بالكاكاو
تتكون هذه الوصفة المميزة واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:
- مقدار كوب من السكر.
- مقدار كوبين من الزبدة.
- أربع أكواب من الدقيق إلا ملعقتين.
- ثلاث ملاعق كبار من الكاكاو الخام.
- عدد ٣ صفار البيض وبيضة كاملة.
- ١٥٠ جرام مربى ونكهة المربى حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من روح الموز أو أصنص الموز.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيتي فور الداكن بالكاكاو وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بوضع السكر والزبدة في إناء ونقوم بضربهم بواسطة المضرب الكهربائي جيدا مع بعضهم البعض.
- ونضرب باستمرار حتى يصبح قوام الخليط كريمي.
- ثم بعد ذلك نضرب مع الخليط كمية البيض كل بيضة على حدي.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كلا من الكاكاو والدقيق ونقلبهم مع الخليط تقليبا خفيفا حتي يتجانس الدقيق مع الخليط بحيث لا تصبح العجينة بقوام مطاط.
- بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في الماكينة تشكيل البيتي فور ونشكله حسب الرغبة ونرصه علي الصاج.
- ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجه مئوية، ثم نقوم بإدخال البيتي فور في الفرن لمدة ٩ دقائق.
- وبعدما تتم تسويته جيدا نقوم بإخراجه من الفرن.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع المكسرات أو الصوصات الحلوة مثل صوص الكراميل أو صوص الشوكولاتة الداكنة.
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