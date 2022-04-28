اصنعي معمول التمر الناعم ألذ حلويات العيد وأحلى من الجاهز بكثير

معمول التمر الناعم، من الأطباق الشهية اللذيذة التي تقدم كنوع من مخبوزات العيد الهشة الجميلة ينتشر تقديمه في العديد من البلدان العربية، ومن أشهر البلدان التي تشتهر بتقديمه السعودية وانتشر تقديمه كثير في البلاد الأخرى منها مصر ويتم تحضيره بطرق عديدة منها ما يتم تحضيره بالدقيق ومنها ما يتم تحضيره باستخدام السميد أو يمكن تحضيره باستخدام مزيج من الاثنين، فهو من ألذ الأطباق الشهية التي يتم تقديمها للضيوف في أيام العيد المبارك حيث يتشارك الأهل والجيران الزيارات وتقديم الحلويات فيما بينهم، فهو يعتبر من أشهر مخبوزات العيد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات سهلة جداً وبسيطة لعمل معمول التمر الناعم بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل معمول التمر الناعم

يتم تحضير المعمول من خلال مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

مكونات العجينة

كيلو سميد بلدي ناعم.

نصف كيلو دقيق أبيض.

نصف كيلو من الزبدة.

ملعقة صغيرة محلب.

ملعقة صغيرة مستكة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة خميرة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ماء زهر أو ماء ورد.

مكونات الحشوة

كيلو تمر مطحون.

نصف كيلو مكسرات حسب الرغبة.

كوب من السمسم.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ماء ورد أو زهر.

كوب سكر أبيض ناعم حسب الرغبة.

للتزيين

سكر بودرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير معمول التمر الناعم بخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء كبير وواسع ويتم فيه نخل السميد مع الدقيق ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بعمل حفرة في المنتصف. ثم نقوم بإذابة الزبدة في وعاء على نار هادئة ونتركها حتى تذوب تماماً وتصبح ساخنة. نسكب الزبدة المذابة في وسط الحفرة ونقلب جيداً بواسطة ملعقة خشبية حتى تهدأ حرارتها. ثم نضيف ملعقة المحلب والمستكة وجوز الطيب مع التقليب المستمر لمدة حوالي ربع ساعة. يغطي الخليط بكيس بلاستيك ويترك الخليط في الثلاجة لمدة يوم كامل. في اليوم التالي نقوم بتقليب الخليط باليد جيداً بعد ذلك نضيف باقي المكونات الجافة الخميرة والبيكنج بودر والفانيليا ونخلط جيداً. ثم نضيف كوب ماء الزهر تدريجياً ونبدأ بعجن جميع المكونات مع بعضهما البعض جيداً حتى تصبح لدينا عجينة سهلة التشكيل ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك وتترك لمدة نصف ساعة.

طريقة تحضير حشوة المعمول