نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك في المنزل كريم الخميرة والنشا لتفتيح الوجه ونفخ الخدود في المقال التالي
يعتبر كريم الخميرة والنشا ، من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعطي البشرة نعومة وترطيب غير عادي، وتجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية، تعطي نتيجة مضمونة للبشرة والشعر فهي بمثابة كريم ومقشر طبيعي أمن وفعال، وتدخل الخميرة في مستحضرات التجميل خاصة بالعناية بالبشرة، وتعتبر دائماً الوصفات الطبيعية من أكثر الوصفات أماناً علي البشرة، ومن المعروف عن الخميرة بأنها تحتوي علي بكتيريا نافعة تساعد علي تغذية الجسم كما أنها تساعد علي نفخ الخدود وتجعلها ممتلئة وجذابة، وهي تعمل علي شد الوجه وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة من الوجه وجعله أصغر سنن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أبسط وأسهل خطوات لعمل كريم الخميرة والنشا في المنزل بمكونات في متناول الجميع وطبيعية 100%.
مكونات عمل كريم الخميرة والنشا
سوف نتعرف علي مكونات عمل هذا الكريم الرائع للبشرة وهي كالتالي:-
- 3 ملاعق من الزبادي.
- 2 معلقة من الخميرة.
- معلقة كبيرة من النشا.
- نصف معلقة كبيرة عسل نحل.
طريقة التحضير
هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير كريم الخميرة والنشا السحري للبشرة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم، ونضع به الزبادي والعسل ويتم التقليب جيداً.
- ثم نقوم بإضافة النشا مع الاستمرار في الخفق بسرعة حتي لا يحدث تكتلات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة ويتم التقليب مع الخليط السابق جيداً حتي يصبح القوام كريمي.
- ثم يتم غسل الوجه جيداً بالماء الفاتر والغسول للتخلص الأتربة والأوساخ.
- بعد ذلك يوضع الخليط علي الوجه حتي يجف لمدة 30 دقيقة تقريباً.
- ثم نقوم بغسل الوجه جيداً حتي نتخلص من الكريم تماماً ثم يوضع مرطب علي الوجه.
- يتم استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج.
فوائد الخميرة للبشرة
تعرف من خلال السطور الأتية علي بعض فوائده الرائعة للبشرة وهي كالتالي:-
- تعمل علي نفخ الخدود وتفتيح البشرة وترطيبها.
- تحتوي علي مكونات تساعد علي إعادة نضارة البشرة وحيويتها.
- تساعد علي ملئ الوجه وتوريده دون الحاجة إلي تناول الأدوية.
- تزيل البقع الداكنة وتصبغات الناتجة عن تعرض لأشعة الشمس.
- تعمل علي تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت وتجديد الخلايا.
- تعمل علي شد التجاعيد وتعطي البشرة نضارة فائقة.
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