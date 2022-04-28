نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيرياتين لفرد الشعر المجعد بخلطات طبيعية في المنزل بأقل التكاليف ونتيجة مبهرة في المقال التالي

من الواضح الآن أن علاجات الكيراتين هي المفتاح لشعر سهل التحكم وخالٍ من التجعد، وإذا كنت لا تزال تساورك شكوك حول المنتجات الكيميائية فلا داعي للقلق بعد اليوم سنقدم لكي وصفات رائعة ومميزة وطبيعية وكل ما عليك هو القيام بتجربتها دون أي شك إلا أنها لن تسبب لكي أي نوع من الضرر وسنقدم لكم مجموعة من الوصفات السهلة بمكونات موفرة داخل كل منزل دون حدوث أي ضرر على شعرك وستحصلين على شعر لامع وجذاب ويمنحك الكثير من الثقة فهو تاج رأس وزينة المرأة، ولعمل الكيراتين يجب أن تعرف أولاً طبيعة شعرك حتى تتمكن من تحديد مكونات الزيوت المناسبة لشعرك وطرق صنع الكيراتين المناسب لك فتابعونا لمعرفة الطريقة المناسبة لك. طريقة عمل الكيرياتين لفرد الشعر المجعد يعمل الحليب والعسل على تغذية الشعر وتنظيف جذوره، مما ينعم الشعر ويجعله سلس ولامع.

نقوم بوضع ربع كوب من الحليب مع ملعقتين من العسل ثم يتم فرده على الشعر بكامل بدايًة من الأطراف حتى الجذور لحوالي نصف ساعة ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ بالشامبو ونكرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع. خليط جل الصبار جل الصبار يمنح شعر الكثير من الحيوية ويجعله يبدو ناعم وقوي لاحتوائه على الكثير من العناصر المهمة للشعر.

نقوم بتسخين كوب من زيت جوز الهند ثم نخلطه مع نصف كوب من جل الصبار معًا، ثم نضع المزيج على الشعر لمدة أربعين دقيقة.

نغسل الشعر جيدًا بالماء الدافئ وشامبو صحي لشعرك مع استخدام الوصفة مرة واحدة في الأسبوع. وصفة النشا والعسل قومي بخلط 5 معالق من النشا وعليهم ملعقة كبيرة من زيت الذرة والعسل جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

قومي بفرد الخليط على فروة رأسك وخيوط شعرك بطريقة متساوية.

لفي شعرك بمنشفة أو منشفة قطنية واتركيها لحوالي لمدة ساعتين للسماح للخليط بالتغلغل جيدًا في الشعر وفروة الرأس، وفي النهاية اشطفي شعرك جيدًا بالماء الدافئ. وضع قناع الزيت الطبيعي أضيفي الزيوت حسب رغبتك سواء إكليل الجبل أو اللافندر بكمية 4 قطرات مناسبة لنوع شعرك.

40 جرام من زيت جوز الهند وممكن زيت زيتون.

40 جرام أخرى من الصبار. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيرياتين لفرد الشعر المجعد بخلطات طبيعية في المنزل بأقل التكاليف ونتيجة مبهرة - ثقفني

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