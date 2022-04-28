طريقة تحضير خلطة طبق الفول اللذيذة الخاصة بفول المطاعم اللذيذ

خلطة طبق الفول ، تضيف مذاق لذيذ للغاية للفول ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات الشهية والمميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة دقة الفول.

مكونات خلطة طبق الفول

تتكون هذه الخلطة اللذيذة والمميذة من مكونات بسيطة ومتوفر وهي كالتالي:

ملعقة من الملح.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

نصف ملعقة كبيرة من كلا من البقدونس، والكزبرة الخضراء، والشبت المفرومين(ويمكن الاكتفاء بنوع واحد فقط).

ثلث كوب من ماء أو عصير الليمون.

ملعقتين كبار من الكمون المطحون.

ملعقتين كبار من الكزبرة اليابسة المطحونة.

ربع ملعقة من الشطة المطحونة.

ثلث كوب من الخل.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة دقة الفول وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار غناء ونخلط فيه كلا من الثوم المفروم والكمون والكزبرة اليابسة والملح والشطة جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم نضيف إليهم البقدونس الكزبرة والشبت المفرومين ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بإضافة كلا من الليمون والخل والزيت ونقلب جميع المكونات جيدا، وبعد ذلك نضيف إليهم الماء.

وبعدما نقوم بإضافة الماء نستمر في التقليب حتى تمتزج وتتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بصب الخليط في زجاجة زجاجية محكمة الغلق ونحتفظ بها في الثلاجة.

ثم تكون بعد جاهزة للاستخدام ونضيف منها علي طبق الفول وقت الحاجة وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص المايونيز وسلطة الدقوس والطحينة

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المكونات

نصف كيلو من الطماطم.

حبة فلفل رومي.

خمس فصوص ثوم.

حبة فلفل حار.

ربع كوب خل.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بفرم الطماطم في الكبة ويجب أن يكون في الكبة وليس الخلاط حتي لا يصبح القوام ناعما.

ثم نقوم بفرم كلا من الفلفل الرومي والفلفل الحار والثوم في الكبة مع البهارات والخل وعصير الليمون.

بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة الكزبرة الخضراء المقطعة للخليط وتكون السلطة بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

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المكونات

حبتين باذنجان مشوي في الفرن ومنظف جيدا.

نصف كوب طحينة.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

ملعقتين زيت.

نصف ملعقة كمون.

ملح حسب الرغبة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير