طريقة عمل البيتي فور بمكونات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في المنزل

البيتي فور يعتبر من أشهر الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص كما يحب الإشارة أن البيتي فور يعتبر من أشهر أنواع البسكويت بالطبع وهو من الحلويات التي تتميز أنها ذات طعم لذيذ ورائع للغاية كما يقدم في العديد من المناسبات خصوصا جميع المناسبات المختلفة الاجتماعية منها أعياد الميلاد كما يتم عمل البيتي فور على شكل العديد من القطع المختلفة وتزين بنكهات متعددة وطريقة عمل البيتي فور سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت كبير من أجل التحضير ويمكنكم عملها في ساعة واحدة تابعوا معانا طريقة التحضير بالسهولة خلال الفقرات القادمة.

المقادير المطلوبة لتحضير البيتي فور

يمكنكم تحضير البيتي فور بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

ست حبات كبيرة الحجم من البيض.

أربعة أكواب من السكر الأبيض الناعم.

900 غرام من الزبدة الذائبة، أي ما يساوي مقدار كوبين.

اثنا عشر كوباً من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من برش قشر الليمون الحامض.

مقدار ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ستة ملاعق كبيرة من الباكينج باودر.

التزيين

أربع ملاعق كبيرة من الشوكولاتة السائلة النوتيلا.

كوب من مربى الكرز، أو مربى المشمش، أو مربى الخوخ.

مقدار كوب من الفستق الحلبي.

كوب من السكاكر خاصة بتزيين الحلويات.

طريقة تحضير البيتي فور بكل سهولة في المنزل

يمكنكم عمل البيتي فور بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: