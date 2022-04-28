نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور بمكونات سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في المنزل في المقال التالي
البيتي فور يعتبر من أشهر الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص كما يحب الإشارة أن البيتي فور يعتبر من أشهر أنواع البسكويت بالطبع وهو من الحلويات التي تتميز أنها ذات طعم لذيذ ورائع للغاية كما يقدم في العديد من المناسبات خصوصا جميع المناسبات المختلفة الاجتماعية منها أعياد الميلاد كما يتم عمل البيتي فور على شكل العديد من القطع المختلفة وتزين بنكهات متعددة وطريقة عمل البيتي فور سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت كبير من أجل التحضير ويمكنكم عملها في ساعة واحدة تابعوا معانا طريقة التحضير بالسهولة خلال الفقرات القادمة.
المقادير المطلوبة لتحضير البيتي فور
يمكنكم تحضير البيتي فور بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- ست حبات كبيرة الحجم من البيض.
- أربعة أكواب من السكر الأبيض الناعم.
- 900 غرام من الزبدة الذائبة، أي ما يساوي مقدار كوبين.
- اثنا عشر كوباً من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من برش قشر الليمون الحامض.
- مقدار ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
- ستة ملاعق كبيرة من الباكينج باودر.
التزيين
- أربع ملاعق كبيرة من الشوكولاتة السائلة النوتيلا.
- كوب من مربى الكرز، أو مربى المشمش، أو مربى الخوخ.
- مقدار كوب من الفستق الحلبي.
- كوب من السكاكر خاصة بتزيين الحلويات.
طريقة تحضير البيتي فور بكل سهولة في المنزل
يمكنكم عمل البيتي فور بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:
- في البداية يجب عليكم وضع البيض في وعاء كبير ثم يتم إضافة رش من الليمون الحامض ثم يتم إضاقة الفانيليا بعد ذلك.
- يتم إضافة السكر الناعم والبيكنج بودر ويجب عليكم خلط جميع المقادير مع بعضها بشكل جيد ثم يتم إضافة الزبدة.
- ثم يتم إضافة الدقيق بعد ذلك بشكل تدريجي حتى لا يتكتل ويتم العجن بشكي جيد حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية حيث يمكنكم تشكيلها بكل سهولة.
- يتم وضع العجينة لمدة ثلاثون دقيقة ترتاح ونختمر ثم يتم أخذ كمية صغيرة ويتم فردها على سطح صلب وتغطي بقطعة من النايلون الشفاف ثم يتم فردها بسهولة.
- ثم يتم إحضار قوالب البيتي فور التي نريدها وتقطع العجينة
- يسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- ثم يتم وضعها في الفرن حتى تصبح ذات لون ذهبي.
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