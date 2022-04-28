نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كحك العيد بالشوفان وسعرات حرارية أقل في المقال التالي
كحك العيد، كل عام وأنتم جميعًا بألف خير فقد اقترب عيد الفطر المبارك ولم تعد تفصلنا عنه سوى أيام، وقد ارتبط هذا العيد المبارك بأنواع معينة من الحلويات التي يتم صنعها خصيصًا من أجله ومن أشهرها وعلى رأسها الكحك، ولكن مع الأسف يعاني بعض الأشخاص من الوزن الزائد أو من الحساسية تجاه القمح أو أحد مكوناته لذلك نعرض لكم اليوم طريقة عمل كحك العيد ولكن بسعرات حرارية أقل من الطرق المعتادة وكذلك سنستخدم دقيق الشوفان بدلًا من دقيق القمح المعتاد استخدامه في مثل تلك الوصفات.
مقادير الكحك بالشوفان
- 2 كوب ونصف الكوب من دقيق الشوفان.
- 3 ملاعق كبيرة من الماء المغلي.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من رائحة الكحك.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- نصف كوب من السمنة المقدوحة على النار.
- وللتزيين سكر بودر.
طريقة عمل كحك العيد بالشوفان في المنزل
- كحك العيد من الأصناف التي لا غنى عنها في عيد الفطر المبارك لذلك جاءت فكرة إعداده بالشوفان وبسعرات حرارية أقل حتى تناسب من لا يستطيع تناول الكحك العادي ولا يشعر بأنه بمعزل عن من حوله أو لا يستطيع الاستمتاع بالعيد مثلهم.
- وفي الفترة الأخيرة اتجهت مجموعة من محلات الحلويات لتلبية رغبات هذه الفئة من الناس وأصبحت هذه الأصناف متوفرة.
- ولعمل كحك العيد بالشوفان في المنزل اخلط الخميرة مع الماء وعسل النحل وقلبهم بشكل جيد واتركهم جانبًا.
- في إناء غائر ضع دقيق الشوفان والسمسم المحمص وكذلك رائحة الكحك والتي ستجدها متوفرة عند أي محل عطارة واخلطهم جيدًا ثم قم بإضافة السمنة المقدوحة وهي تغلي إليهم وقلب عجينة كحك الشوفان جيدًا.
- بعد ذلك قم بإضافة خليط الخميرة السابق إعداده وقلب حتى تحصل على قوام العجينة المطلوب.
- شكل العجينة على شكل دوائر الكحك كما هو معتاد وبالحجم الذي تريده سواء صغير أو متوسط.
- ضع الكحك في صينية فرن مناسبة مدهونة بالزبدة واترك مسافات كافية بينهم.
- ضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 190، وفور النضج تخرج من الفرن ويترك ليبرد ثم يزين بالسكر البودر حسب الحاجة ويقدم.
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