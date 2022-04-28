طريقة عمل كحك العيد بالشوفان وسعرات حرارية أقل

كحك العيد، كل عام وأنتم جميعًا بألف خير فقد اقترب عيد الفطر المبارك ولم تعد تفصلنا عنه سوى أيام، وقد ارتبط هذا العيد المبارك بأنواع معينة من الحلويات التي يتم صنعها خصيصًا من أجله ومن أشهرها وعلى رأسها الكحك، ولكن مع الأسف يعاني بعض الأشخاص من الوزن الزائد أو من الحساسية تجاه القمح أو أحد مكوناته لذلك نعرض لكم اليوم طريقة عمل كحك العيد ولكن بسعرات حرارية أقل من الطرق المعتادة وكذلك سنستخدم دقيق الشوفان بدلًا من دقيق القمح المعتاد استخدامه في مثل تلك الوصفات.

مقادير الكحك بالشوفان

2 كوب ونصف الكوب من دقيق الشوفان.

3 ملاعق كبيرة من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من رائحة الكحك.

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

نصف كوب من السمنة المقدوحة على النار.

وللتزيين سكر بودر.

طريقة عمل كحك العيد بالشوفان في المنزل