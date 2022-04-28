طريقة عمل خلية النحل بعجينة قطنية في المنزل

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تعد خلية النحل من المعجنات المحببة عند الجميع ويقبل على تناولها الكبار والصغار على حد سواء، نظرا لطعمها المميز وسهولتها في الهضم وكما أنها أيضاً خفيفة على المعدة، وتعتبر خلية النحل من أشهر المعجنات التي تقدم في البيت بطريقة بسيطة وسهلة ومكوناتها دائماً متوفرة في كل بيت، كما يمكن تقديمها كواجبة للإفطار أو للعشاء وحيث يمكن أيضا تقديمها حادقة أو حلوة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل خلية النحل الأسفنجية الهشة بطريقة سهلة وبسيطة ولا تأخذ وقت ولا مجهود كبير ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل خلية النحل المكونات: كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

ثلاثة أرباع كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقه ونصف كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب كبير من الجبن فيتا.

بيضة واحدة مخفوقة.

أثنين ملعقة كبيرة من الحليب. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة ثم ذوبي الخليط في الماء واتركي المزيج جانباً لمدة خمس دقائق. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة إلى الوعاء ملعقة ونصف كبيرة من السكر مع رشة من الملح ثم بعد ذلك ضيفي إليهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر مع ربع كوب من الزيت ثم بعد ذلك اخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة الدقيق بالتدريج ثم اعجني المكونات مع بعضهم البعض حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة ثم بعد ذلك ضعي العجينة في إناء أخر وبعد ذلك ضعي الإناء في مكان دافئ حتى يختمر. الخطوه الرابعه قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ثم ادهني الصينية بالقليل من الزيت ثم بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى كرات ثم بعد ذلك قومي بحشو كل كرة من العجينة بالجبنة الفيتا وبعد ذلك قومي برص كرات خلية النحل في الصينية. الخطوة الخامسة قومي بخفق البيضة مع أثنين ملعقة كبيرة من الحليب ثم بعد ذلك ادهني وجه خلية النحل بالخليط وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة حتى يتم النضج وتصبح ذهبية اللون ثم بعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن وبعد ذلك أصبحت جاهزة وقدميها إلى أفراد أسرتك. عمر شويل - جدة طريقة عمل خلية النحل بعجينة قطنية في المنزل - ثقفني

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