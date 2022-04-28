خلطة قوية طبيعية لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بمكونات غير مكلفة رموشك هتطول بسرعة الصاروخ

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خلطة تكثيف الرموش، تسعى جميع الفتيات إلى الظهور بشكل دائم بإطلاله مختلفة وتكون دائما بمظهر جميل ومن أهم الأشياء التي تبرز جمال كل فتاة هي الرموش الطويلة والكثيفة تعطي جمال غير طبيعي لهم، وتبحث كل فتاة عن بعض الوسائل التي تجعل الرموش كثيفة وقد تلجأ إلى استخدام بعض مستحضرات التجميل والماسكارا التي قد تحتوي على مواد تضر بالرموش وتعمل على تساقطه ويمكن استخدام بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على كثافة الرموش.
تعاني الكثير من النساء من وجود بعض المشكلات في الرموش فتعاني من تساقط في الرموش وهذه المشكلة تؤثر على المظهر العام لديهم، وتبحث كل فتاة عن وسائل مختلفة تستطيع من خلالها تكثيف الرموش فتلجأ إلى استخدام بعض مستحضرات التجميل التي تضر بالرموش، ويمكن أن تستخدم بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تكثيف الرموش.
خلطة تكثيف الرموش
خلطة زيت الزيتون
المقادير
- مقدار مناسب من زيت الزيتون.
- إحضار علبة ماسكارا فارغة.
- قطعة من القطن النظيفة.
طريقة التحضير
- نضع مقدار مناسب من زيت الزيتون بعد القيام بتدفئة في علبة ماسكارا فارغة ونقوم باستخدام قطعة من القطن النظيفة وغمسها بقليل من زيت الزيتون ونضعها على الرموش.
- نترك خلطة زيت الزيتون على الرموش أطول وقت ممكن فيمكننا تركها فترة الليل كاملة نغسل الرموش صباح اليوم التالي.
- نتبع استخدام خلطة زيت الزيتون على الرموش بشكل متكرر قد استمر عليه شهر كامل حتى تحصل على نتيجة مذهلة.
خلطة الالوفيرا
المقادير
- ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.
- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
- ملعقة صغيرة من البابونج.
- استخدام علبة ماسكارا فارغة.
طريقة التحضير
- نضع ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا في اناء صغير ونضيف عليه ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا ونخلطهم مع بعض ثم نضيف عليهم ملعقة صغيرة من البابونج ونقلبهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.
- نأتي بعلبة ماسكرا فارغة ونضع بها خلطة زيت الألوفيرا ونأخذ جزء بسيط من الخلطة ونضعها على الرموش.
- ندعك الخلطة بالرموش لمدةٍ لا تتجاوز عن ربع ساعة ثم نغسل الرموش باستخدام الماء الفاتر.
- نستخدم هذه الخلطة بشكل مستمر على الأقل لمدة شهر حتي تحصل علي نتيجة مرضية.
خلطة قشر الليمون
المقادير
- ملعقة كبيرة من قشر الليمون المجفف.
- مقدار مناسب من زيت الزيتون.
- مقدار مناسب من زيت الخروع.
طريقة التّحضير
- نخلط جميع المكونات مع بعض حتي يتم تجانسهم ويتم وضع خلطة قشر الليمون في علبة ماسكارا فارغة.
- ندعك بها الرموش باستمرار لمدة أسبوعين ونضعها كل مساء ونغسل الرموش صباح اليوم التالي حتي تحصل علي نتيجة كثافة الرموش مذهلة.
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