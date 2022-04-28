بديل البوتكس لشد الوجه وإزالة التجاعيد نهائيا وتفتح البشرة وتنعيمها وجعل الوجه أكثر نضارة

بديل البوتكس لشد الوجه وإزالة التجاعيد نهائيا، هناك الكثير من المشاكل التي تتعرض لها البشرة دائما وهذا لأنها من أكثر الأشياء الحساسة التي تتأثر بكل ما تتعرض له وبالأخص الوجه واليدين، ولأن كل سيدة وفتاة يحلمون ببشرة بيضاء وناعمة خالية من الخطوط الرفيعة حول العين و الأنف و الفم يلجؤن إلى الذهاب إلى مراكز التجميل وهذا بعرض عمل عمليات التجميل من البوتكس والفلير لشد الوجه وإزالة التجاعيد، ولكن هذا ليس هو الحل لأن هذا الحل يحتاج إلى مداومة على فعل هذه الأشياء، كما أنه يحتاج تكلفة كبيرة جدا وعلى المدى البعيد يضر البشرة، ولكننا اليوم وجدنا لكم بديل البوتكس و الفيلر بمكونات طبيعية 100% ستحصلين على بشرة مشدودة و ناعمة وبيضاء مثل بشرة الأطفال.

بديل البوتكس و الفيلر لشد الوجه وإزالة التجاعيد

هناك عدد كبير جدًا من السيدات والفتيات الذين يبحثون عن بديل البوتكس و الفيلر لشد الوجه وإزالة التجاعيد، وسنقدم لكم خلطة طبيعية ونجاحه جدًا، المكونات هي:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

حبة من الموز.

نصف ملعقة كبيرة بذور كتان مطحون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير بديل البوتكس و الفيلر لشد الوجه وإزالة التجاعيد

نأتي بوعاء و نقوم بوضع حبه الموز و بالشوكة أو بالهراسة نقوم بهرس الموزه ناعم جدًا.

بعد ذلك نضيف على الموزه ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونخلطهم مع المكونات.

ثم نضيف الزبادي وبذور الكتان.

نقلب كافة هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يصبح لديك خليط.

طريقة استخدام بديل البوتكس و الفيلر لشد الوجه وإزالة التجاعيد