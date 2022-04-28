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طريقة عمل الخبز الفينو البيتي، يعد الخبز الفينو من اخف وألذ أنواع المخبوزات، حيث يحضر بها مجموعة من الوجبات السريعة والمفيدة للأطفال والكبار، فيمكن إضافة حشوة بشرائح اللحم أو الدجاج، أو يوضع به الجبن الرومي واللانشون، ويمكن أيضا عمل الفينو على شكل مستدير ( الكيزر) ويوضع به شرائح البرجر اللذيذة مدمع إضافة بعض المكونات به، فسوف نقوم بتحضير للفينو بكل بساطة . طريقة عمل الخبز الفينو بالسمسم المقادير:- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

٢ ملاعق سكر.

٤ ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

٤ ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة محسن خبز.

ملعقتين من الحليب البودر.

ماء دافئ للعجن.

رشه ملح.

ملعقة من قهوة سريعة الذوبان.

ربع كوب أو اقل من الحليب السائل.

حبة البركة أو سمسم. الطريقة:- نضع في وعاء الخميرة والسكر ومحسن الخبز مع كوب من الماء الدافئ ونتركها حتى تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة للعجن.

نضع الدقيق مع رشه الملح والحليب البودر ثم نضيف الزيت ونقلب ثم نضع خليط الخميرة على الدقيق ونعجن جيداً وإذا لزم الأمر زيادة من كمية الماء الدافئ نضع الماء بالتدريج حتى نحصل عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بتغطيتها بكيس بلاستيك أو استرتش ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة ثم نحضرها ونقوم بوضعها على سطح المطبخ مرشوش دقيق.

نقطع العجينة إلى قطع متوسطة حسب حجم الفينو المطلوب ونقوم ببرم قطع العجين إلى الشكل المفضل لديك سواء طويل أو مستدير.

ثم يوضع في صواني الخبز المدهونة أو على ورق خبز ثم يترك لمدة نصف ساعة حتى يختمر مرة اخرى.

ثم يحضر خليط القهوة سريعة الذوبان والحليب وندهن به وجه الفينو ثم نضع حبة البركة أو السمسم على الوجه.

يدخل إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة أو حتى ينضج تماما ويأخذ اللون الذهبي.

يخرج من الفرن ويرش عليه ماء عن طريق زجاج بخاخ وهو ساخن حتى يصبح طري.

يمكن استخدام هذه الوصفة لعمل الخبز الكيذر ويقدم مع البرجر وشرائح الجبنة الشيدر.

يقدم الخبز الفينو مع الجبن الرومي أو اللانشون وأي طعام مفضل لديكم. عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة اعملي خبز الفينو في البيت بعجينة قطنية وبطعم هش وخفيف كالمحلات - ثقفني

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