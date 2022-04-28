طريقة عمل كباب حلة بالفراخ بالصوص البني بطعم وريحه جنان

طريقة عمل كباب حله الفراخ، نجد أن كباب الحلة الفراخ هو من ألذ أطباق المأكولات التي يتفنن بها الكثير من المطاعم والمحلات، كما أيضا يعتبر كباب الحلة من الأكلات المتميزة جدا والتي يقبل عليها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما يتناولها جميع الفئات الطبقية لأنها تتميز باانها وجبة اقتصادية بسيطة غير مكلفة على الإطلاق.

تلجأ العديد من السيدات بالتنوع في تقديم الوجبات وخاصة الوجبات الرئيسة بأنها تختار أهم الأطباق التي تحتوي علي قيمة غذائية عالية ومنها تقديم كباب حلة الفراخ فهي تعتبر من ألذ الوجبات السريعة التي تقدمها ربة المنزل، حيث تتميز كباب حله الفراخ أنها من الوجبات سهلة التحضير وغير مكلفة على الإطلاق.

طريقة عمل كباب حله الفراخ

المقادير

كيلو جرام من صدور الدجاج المخلية.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

حبة واحدة من البصل.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحلو.

مقدار مناسب من الماء.

حبة واحدة كبيرة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

طريقة التحضير