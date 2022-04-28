طريقة عمل كباب حلة بالفراخ بالصوص البني بطعم وريحه جنان

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طريقة عمل كباب حله الفراخ، نجد أن كباب الحلة الفراخ هو من ألذ أطباق المأكولات التي يتفنن بها الكثير من المطاعم والمحلات، كما أيضا يعتبر كباب الحلة من الأكلات المتميزة جدا والتي يقبل عليها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، كما يتناولها جميع الفئات الطبقية لأنها تتميز باانها وجبة اقتصادية بسيطة غير مكلفة على الإطلاق.
تلجأ العديد من السيدات بالتنوع في تقديم الوجبات وخاصة الوجبات الرئيسة بأنها تختار أهم الأطباق التي تحتوي علي قيمة غذائية عالية ومنها تقديم كباب حلة الفراخ فهي تعتبر من ألذ الوجبات السريعة التي تقدمها ربة المنزل، حيث تتميز كباب حله الفراخ أنها من الوجبات سهلة التحضير وغير مكلفة على الإطلاق.
طريقة عمل كباب حله الفراخ
المقادير
- كيلو جرام من صدور الدجاج المخلية.
- ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.
- حبة واحدة من البصل.
- ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.
- حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحلو.
- مقدار مناسب من الماء.
- حبة واحدة كبيرة من الطماطم.
- ملعقة كبيرة من السمن البلدي.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.
طريقة التحضير
- نقوم بتقطيع كيلو جرام من صدور الدجاج المخلية إلى قطع صغيرة على هيئة مكعبات ونضعها في طبق عميق ونتركها إلي جانبا.
- نبشر حبة واحدة من البصل متوسطة الحجم حتى تصبح ناعمة ونضعها في مقلاة واسعة ونضعها على النار ونضيف إليها ملعقة صغيرة من السمن البلدي ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ونقلبها جيدا حتى يتم تتبيلها جيدا.
- نضيف إلى البصل المبشور ثلاث فصوص من الثوم المهروس ونقلبهم مع بعض حتي يتم امتزاجها مع بعض.
- نضع على خليط البصل والثوم حبة واحدة من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة ونقلبهم مع بعض.
- نقطع حبة من الفلفل الأخضر الحلو إلي مكعبات صغيرة الحجم ونضيفها على الخليط و نمزجهم مع بعض جيدا.
- نضيف مكعبات صدور الدجاج إلى خليط الخضروات ونقلبهم جيدا مع إضافة جميع التوابل من الملح والفلفل والبهارات مع بعض حتي يتم تجانسهم.
- نضع علي الخليط مقدار مناسب من الماء تكون بسيطة حتى للأكثر على كمية الخليط في الإناء ونغطي الإناء جيدا حتي يتم نضجه ونتركه وقت معين حتى يتم تسوية الخليط.
- نترك كباب حله الفراخ على النار مع الخضار حتي يتم نضجها مع التقليب المستمر حتى تنضج من جميع الجوانب ونتركها بما يقرب عن نصف ساعة حتي تسويتها.
- ترفع كباب حله الفراخ من على النار ويتم وضعها في أطباق صغيرة وتقديمها ساخنة.
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