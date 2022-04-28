طريقة عمل عيش الكيزر في المنزل بمقادير مظبوطة وقطنية وبطعم هش وخفيف

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طريقة عمل العيش الكيزر، يعد العيش هو من الأطعمة الأساسية التي لا نستطيع الاستغناء عنه على أي سفرة بجوار أي طعام، يتكون الخبر من مكونات سهلة وبسيطة ومن أهمها التدقيق ويكون له أنواع متنوعة منه العيش البلدي والفينو وعيش الكيزر ويتميز بطعمه المختلف والتي يمكن تناوله على وجبة الإفطار أو العشاء وعمل سندويتشات الجبنة أو غيرها من المأكولات.
نجد أن العيش هو من أهم العناصر الأساسية التي لا يمكن أن نستغني عنه بجوار أي أكلات، كما أيضا نجد أنواع مختلفة من الخبز منها عيش الكيزر أو الفينو والعيش البلدي، ويتداول بيع الخبز في العديد من المحلات التجارية بأشكاله المختلفة، وتبحث ربة المنزل عن إيجاد بعض الطرق التي يمكن أن نتبعها في تحضير عيش الكيزر بشكل سهل في المنزل.
طريقة عمل عيش الكيزر
المقادير
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.
- ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- مقدار مناسب من الماء دافئ.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- حبة واحدة من البيض اللازمة للتزيين.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.
- ملعقة صغيرة من السمسم لتزيين الوجه.
- ملعقة صغيرة من حبة البركة.
طريقة التحضير
- نضع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية في إناء صغير ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض ونقلبهم مع بعض في مقدار مناسب من الماء الدافئ ونتركه وقت معين مع تغطيتها حتى يظهر عليه بعض الفقاعات على الوجه.
- نأتي بوعاء عميق ونضع به كيلو من الدقيق الأبيض ونضيف عليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض ونضيف عليه خليط الخميرة ثم نضيف عليه نصف كوب من الزيت النباتي و ندمجهم مع بعض.
- نعجن المكونات باستخدام اليدين حتي تحصل علي قوام متماسك العجين.
- نقوم بتغطية العجينة وتركها بعض الوقت حتي يتم تخميره ونضعه في مكان دافئ.
- ندهن وجه العجينة بقليل من الزيت حتى يسهل تقطيعها وتقطيعها إلي كرات صغيرة ثم نتركها لتختمر مرة اخرى.
- نضع ملعقة كبيرة من السمسم لتزيين وجه العجين ونضع أيضا قليل من حبة البركة على قطع العجين.
- ندهن صينية بقليل من الزيت ثم نقوم بعرض عجينة الخبز في الصينية.
- نسخن الفرن علي درجة حرارة عالية 200 درجة مئوية ثم نضع بها صينية عيش الكيزر.
- ونضع على الوجه حبة واحدة من البيض المخفوق حتى يعطي اللون الذهبي للخبز.
- عند ملاحظة أن العيش الكيزر اخذ اللون الذهبي وتم تسويتها تخرجها من الفرن.
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