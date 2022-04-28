طريقة عمل عيش الكيزر في المنزل بمقادير مظبوطة وقطنية وبطعم هش وخفيف

طريقة عمل العيش الكيزر، يعد العيش هو من الأطعمة الأساسية التي لا نستطيع الاستغناء عنه على أي سفرة بجوار أي طعام، يتكون الخبر من مكونات سهلة وبسيطة ومن أهمها التدقيق ويكون له أنواع متنوعة منه العيش البلدي والفينو وعيش الكيزر ويتميز بطعمه المختلف والتي يمكن تناوله على وجبة الإفطار أو العشاء وعمل سندويتشات الجبنة أو غيرها من المأكولات.

نجد أن العيش هو من أهم العناصر الأساسية التي لا يمكن أن نستغني عنه بجوار أي أكلات، كما أيضا نجد أنواع مختلفة من الخبز منها عيش الكيزر أو الفينو والعيش البلدي، ويتداول بيع الخبز في العديد من المحلات التجارية بأشكاله المختلفة، وتبحث ربة المنزل عن إيجاد بعض الطرق التي يمكن أن نتبعها في تحضير عيش الكيزر بشكل سهل في المنزل.

طريقة عمل عيش الكيزر

المقادير

كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار مناسب من الماء دافئ.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف كوب من الزيت النباتي.

حبة واحدة من البيض اللازمة للتزيين.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة من السمسم لتزيين الوجه.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

طريقة التحضير