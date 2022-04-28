طريقة عمل البسبوسة المرملة بالزبادي والقشطه

البسبوسة المرملة بالزبادي والقشطه سهلة وسريعة التحضير تستغرق نصف ساعة بمكونات متوفرة في كل مطبخ وبسيطة تشتهر مطابخ الشرق ويتصدرها المطبخ المصري والشامي حلى البسبوسة دائما تقدم في ليالي رمضان أو في الأعياد أو التجمعات الأسرية اطلق عليها الاسم قديما لأنه يتم بس الدقيق أو السميد بالسمن خلال تحضيرها، لكي تحصلي على طعم البسبوسة المرملة الغني بالدسم نستخدم فيها القشطه طبقة من على الوجه للتزيين وإضافة الطعم لها أثناء التسوية ولا تستخدم في الحشو من خلال هذا المقال نتعرف سويا على طريقة عمل بسبوسة الزبادي والقشطه سهلة التحضير بالزيت والحليب البودر تابعي معنا.

مقادير بسبوسة الزبادي والقشطه

المقادير سهلة رخيصة الثمن متوفرة في مطبخك لكن الأهم هو اتباع الدقة في المقادير للوصول إلى اعلي نتائج النجاح.

جهزي كوب من السميد.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

عدد واحد علبه قشطه.

فانيليا.

واحد حبة بيض.

نصف كوب الزيت النباتي.

علبة زبادي 170 جرام.

نصف كوب من السكر الأبيض.

طريقة تحضير بسبوسة الزبادي بالقشطه السهلة

في وعاء عميق نخلط كل المكونات الجافة مع بعضها. ثم نضع عليها الزيت والزبادي والبيضة مع الفانيليا ونخلط كل هذه المكونات جيدا. نحضر صنية صغيرة الحجم مدهونة بقليل من الزبدة ثم نضع فيها الخليط. ثم نحضر كيس بدون قمع ونضع به علبه القشطه ونشكل القشطه ونوزعها على وجه الصينية على شكل نقاط أو خطوط. نكون قومنا في السابق بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم ندخل صينية البسبوسة على الرف السفلي وعندما تحتمل من الأجناب نشغل الشواية من اعلي حتى تكتسب اللون الأحمر الذهبي الجميل. ثم نخرج صنية البسبوسة وتسقى بالشربات ويكون بدرجة حرارة المطبخ. ثم ندخل صينية البسبوسة الثلاجة لمدة اربع ساعات وتزين باللوز المفروم أو زينيها بجوز الهند المبشور ثم قطعيها وقدميها.

نصائح لنجاح البسبوسة