نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأنجح طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة الفاخرة الهشه والخفيفه بصوص الشوكولاتة اللذيذ في المقال التالي
تعد كيكة الشوكولاتة من أحلى وألذ و أطعم الحلويات التي نقوم بتناولها في شتى الأوقات على الإفطار في الصباح وبين الوجبات، حيث أصبح الكيك من المأكولات الأساسية التي لابد من توافرها في جميع المنازل بشكل دائم فهي من أخف الحلويات التي لا تحتاج إلى مكونات مكلفة الثمن كما أنها لا تحتاج إلى مجهود أو تعب في تحضيرها، وهناك الكثير من النكهات التي يمكن إضافتها على الكيك ومن أحلى الكيكات التي يمكنك تناولها هي كيكة الشوكولاتة اللذيذة سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات الطعم رائع جدًا مثل الجاهزة وأحلى بكثير.
كيكة الشوكولاته
- 2 كوب دقيق.
- كوب من السكر.
- 2 حبه من البيض.
- 6 ملعقة كبيرة زيت.
- 3 ملعقة كبيرة كاكاو.
- رشة من ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة خل.
- نصف كوب من الحليب البارد.
- 2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
مقادير الصوص:
- 3 ملعقة كبيرة زبدة.
- كوب سكر بودرة.
- 3 ملعقة كبيرة كاكاو.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة عمل كيكة الشوكولاته
- أولاً نأتي بوعاء كبير و نقوم بعد ذلك بنخل المكونات الجافة، ننخل الدقيق و السكر البودر و الكاكاو و البيكنج بودر ورشة الملح.
- هذه الخطوة مهمة لأنها ستجعل قوام الكيك هش و خفيف.
- بعد ذلك نأتي بوعاء آخر ونقوم بوضع البيض ونضربه جيداً حتى يتغير لونه.
- ثم نضيف مقدار الزيت بداخله و بالمضرب الكهربائي نقوم بضرب الزيت حتى يصبح قوامه أفتح.
- نضيف عليه الخل الأبيض و الفانيليا و نستمر في ضرب المكونات.
- بعد ذلك نضيف على الخليط الحليب ونقوم بخفق هذه المكونات السائلة جيدا لمدة 5 دقائق.
- بالتدريج نقوم بإضافة المكونات الجافة مع التقليب حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط السائل.
- بعد ذلك نأتي بقالب الكيك أو بالصينية و نقوم بتوزيع القليل من الدقيق بداخلها ورشة من الدقيق لكى لا تلتصق.
- نسكب خليط كيكة الشوكولاتة في القالب ونساوي وجه الكيك.
- يدخل الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة.
- بعد ذلك نطفئ نار الفرن ولكن لا نخرج القالب على الفور لكى لا يهبط القوام نترك حتى تهدأ في الفرن لمدة 5 دقائق.
- لتحضير صوص الشوكولاتة قومي بوضع كافة المكونات في وعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تحصلين على قوام ناعم، نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نوزع صوص الشوكولاتة عليها وتقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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