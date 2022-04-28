أسهل وأنجح طريقة لتحضير كيكة الشوكولاتة الفاخرة الهشه والخفيفه بصوص الشوكولاتة اللذيذ

تعد كيكة الشوكولاتة من أحلى وألذ و أطعم الحلويات التي نقوم بتناولها في شتى الأوقات على الإفطار في الصباح وبين الوجبات، حيث أصبح الكيك من المأكولات الأساسية التي لابد من توافرها في جميع المنازل بشكل دائم فهي من أخف الحلويات التي لا تحتاج إلى مكونات مكلفة الثمن كما أنها لا تحتاج إلى مجهود أو تعب في تحضيرها، وهناك الكثير من النكهات التي يمكن إضافتها على الكيك ومن أحلى الكيكات التي يمكنك تناولها هي كيكة الشوكولاتة اللذيذة سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات الطعم رائع جدًا مثل الجاهزة وأحلى بكثير.

كيكة الشوكولاته

2 كوب دقيق.

كوب من السكر.

2 حبه من البيض.

6 ملعقة كبيرة زيت.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

رشة من ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب من الحليب البارد.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقادير الصوص:

3 ملعقة كبيرة زبدة.

كوب سكر بودرة.

3 ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته