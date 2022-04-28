نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتنورى في العيد.. صبغ الشعر باللون البنى الفاتح وتغطية الشعر الابيض نهائيا بدون مواد كيماوية وبدون كوافيرات في المقال التالي

تعرفي على طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح بوصفات طبيعية، فالفتيات تحب أن تقوم بتغيير لون شعرها من وقت إلى آخر واللون البني الفاتح هو من أحد الألوان المنتشرة في هذه الفترة والتي تتبع الموضة الحالية، والصبغات الجاهزة تحتوي في أغلب الوقت على مود كيميائية تضر بصحة الشعر وتزيد من تساقطه وتقصفه ولكن الوصفات والخلطات الطبيعية تعمل على تقويته أكثر وهذا هو ما سنقوم بطرحه لكم في سطور مقالنا اليوم. طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون البني الفاتح مكونات الوصفة:- كوب كبير من القهوة المطحونة.

كوبان كبيران من البلسم. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بخلط القهوة مع البلسم وقلبيهم مع بعضهم حتى يتجانسوا تمامًا ويصبحوا مزيج واحد متجانس وناعم.

اغسلي شعرك أولًا بالشامبو ثم قومي بتطبيق الوصفة عليه ودلكي جيدًا ثم قومي بتركها على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

بعد مرور الفترة المحددة قومي بشطف شعرك جيدًا ويمكنك تنظيفه بخل التفاح ويمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع. صبغ الشعر بعصير الشمندر المكونات:- كمية وفيرة من عصير الشمندر.

عصير جزر طازج.

زيت زيتون للترطيب. طريقة وخطوات التحضير:- قومي بإحضار كمية مناسب من عصير الشمندر والكمية ضعيها بحسب طول شعرك وكثافته ثم قومي بإضافة عصير الجزر إلى الخليط.

قلبي الخليط حتى يتم تعزيز اللون ومزج المكونين جيدًا ثم قومي بإضافة عدة قطرات من زيت الزيتون حتى يساهم في ترطيب شعرك بعد الصبغ.

قومي بتقليب الخليط حتى يمتزج تمامًا ويصبح عجينة سائلة ثم قومي بشطف شعرك و نظفيه جيدًا من أي كريمات وزيوت عليها.

ثم ابدئي في تطبيق الصبغة على شعرك قومي بتقسيم شعرك أربع أقسام ثم قومي بتطبيق الوصفة بالتساوي على كل قسم من الفروة حتى أطراف شعرك.

اتركي الصبغة على شعرك لمدة ساعتين على الأقل مع الحرص على تغطيتها أثناء الانتظار حتى تحافظي على دفء الوصفة.

بعد ذلك قومي بتنظيف شعرك من الوصفة وتخلصي منها تمامًا ثم قومي بترطيب شعرك ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا لتعزيز الصبغة و لونها. عمر شويل - جدة هتنورى في العيد.. صبغ الشعر باللون البنى الفاتح وتغطية الشعر الابيض نهائيا بدون مواد كيماوية وبدون كوافيرات - ثقفني

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