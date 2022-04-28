نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة الدجاج بالفرن بطريقة سهلة وبعجينة هشة وبحشوة مميزة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطيرة الدجاج بالفرن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ويشتهر بها المطبخ التركي أيضاً، حيث يتميز المطبخ التركي بمعجناته وأكلاته اللذيذة والرائعة المتنوعة، كما أنها من الأكلات المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاُ، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة، وسهلة التحضير أيضاً، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج بالمقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة فطيرة الدجاج بالفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات فطيرة الدجاج بالفرن

تتكون فطيرة الدجاج بالفرن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب شاي من الماء (90 ).

كوب من الحليب (200 مل).

بيضة.

كوب من السميد (120 مل).

ملعقة كبيرة من الزبادي.

باكيت خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر .

3 أكواب ونصف دقيق (420 جم).

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الحشوة

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

650 جم صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

كاتشب.

مايونيز.

150 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

بصل أخضر مفروم ناعم.

حبة البركة.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطيرة الدجاج بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر العجينة

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الماء والحليب والسكر والسميد والزبادي والبيضة، ثم نقلب جيدا بالملعقة.

ثم نضيف الخميرة الفورية ونقلب جيدا بالملعقة.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

ثانيا نحضر الحشوة

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يذبل.

ثم نضيف الدجاج ونقلب باستمرار قليلا.

ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى ينزل ماء الدجاج.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونتركها حتى يجف الماء.

ثم نضيف معجون الطماطم ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات.

ثم نغطي المقلاة قليلا.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب الدجاج، ثم نضيف الشطة والكمون والفلفل الأسود ونقلب باستمرار قليلا.

ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تنضج الحشوة مع التقليب من وقت لآخر.

ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.

بعد ذلك نقوم بإخراج الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نقسمها إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك بقطر 30 سم.

ثم نضع الفطيرة في صينية مقاس 30 سم مدهونة بالزيت.

بعد ذلك ندهن الفطيرة بالكاتشب، ثم نوزع فوقها الحشوة.

ثم نوزع فوقها القليل من البصل الأخضر المفروم ناعم.

ثم نوزع جبنة موزاريلا مبشورة، ثم نضع فوقها الفطيرة الثانية ونضغط عليها لكي نغلقها جيدا ونلصق الفطيرتين معا.

بعد ذلك ندهن وجه الفطيرة بالكاتشب، ثم نوزع فوقها القليل من البصل الأخضر المفروم ناعم، ثم جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم نوزع كاتشب ومايونيز وحبة البركة والسمسم.