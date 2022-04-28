خلطة سحريه.. للتخلص من الهالات السوداء نهائيا من تحت العين بطريقة طبيعية

إليكم أفضل وصفات التخلص من الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين، فالهالات تظهر لعدة أسباب قد تختلف من شخص إلى الآخر وأشهر أسبابها عدم الانتظام في النوم والسهر لساعات طويلة، ولذلك نقدم لكم بعض الخلطات التي يتم تحضيرها من مكونات طبيعية فقط وبدون أي مواد كيميائية جاهزة قد تضر بصحة الجلد، ويمكنك اللجوء إلى إحدى هذه الطرق والحفاظ على عينيك ونضارتها ويجب الاهتمام بمواعيد نومك وعدم السهر لساعات طويلة أثناء الليل.

أفضل وصفات التخلص من الهالات السوداء

قومي باتباع أحد الطرق التالية في التخلص من الهالات السوداء أسفل العينين وهي كالآتي:-

1. وصفة الخيار

المكونات:-

حبتان من الخيار.

طريقة التحضير:-

قومي بتقطيع الخيار إلى شرائح بعد وضعه نصف ساعة داخل الثلاجة.

ضعي شريحتين من الشرائح على عينيك واتركيها لمدة تصل إلى عشر دقائق.

ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر ويمكنك تكرارها مرتين خلال اليوم الواحد لمدة أسبوع كامل.

2. وصفة مكعبات الثلج

قومي باستخدام عدة قطع من مكعبات الثلج إما من شاي البابونج أو الشاي الأخضر .

ضعي المكعبات أسفل عينيك لمدة خمس دقائق ثم نظفي المنطقة و كرريها مرة واحدة يوميًا.

3. وصفة الخبز الأبيض والحليب

يعتبر الحليب أحد المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين و الدهون الذي يعمل على ترطيب الجلد.

أضيفي الخبز الأبيض إلى الحليب حتى يتحول إلى عجينة و قومي بتطبيقها على منطقة أسفل العينين واتركيها لمدة خمس دقائق.

4. وصفة النعناع

قومي بطحن أوراق النعناع وطبقيها على منطقة أسفل العينين واتركيها خمس دقائق تحتها ثم قومي بغسلها بالماء البارد.

يعتبر النعناع من أفضل المكونات التي تهدئ من الآلام وتقضي على انتشار الهالات السوداء أسفل العين.

5. وصفة أكياس الشاي

المقادير:-

أكياس شاي سواء شاي أخضر أو أسود.

شاي الأعشاب.

طريقة التحضير :-