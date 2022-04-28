نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز في المقال التالي
كيكة البسكويت الباردة ، من ألذ وأشهى وأسهل الحلويات الباردة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة أيضاً، وهي كذلك من الحلويات التي يكثر تناولها في الصيف، وهي حلوى فاخرة يكثر تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عالية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا يوصف، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الخلاط بالكاكاو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات كيكة البسكويت الباردة
تتكون كيكة البسكويت الباردة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- كوب إلا ربع حليب.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من النسكافيه.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- 200 جم بسكويت ساة مطحون خشن.
- مقادير صوص الشوكولاتة
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- 5 ملاعق كبيرة من النشا.
- لتر حليب.
- 100 جم شوكولاتة داكنة مقطعة قطع صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
للتزيين
- شوكولاتة داكنة مبشورة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر حلة، ثم نضيف إليها النشا والنسكافيه والسكر والحليب، ثم نقلب جيدا على البارد حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.
- ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام.
- ثم نطفئ النار ونضيف الزبدة والفانيليا السائلة ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البسكويت المطحون والخليط الذي حضرناه، ثم نقلب باستمرار حتى نحصل على عجينة.
- ثم نحضر قالب سهل الفك مقاس 20 سم ثم نوزع فيه عجينة البسكويت ونساويها جيدا، ثم نضع القالب جانبا.
- ثم نحضر حلة ونضيف إليها السكر والكاكاو والنشا والحليب، ثم نقلب جيدا على البارد ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام.
- ثم نضيف الشوكولاتة الداكنة والفانيليا ونطفئ النار، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة.
- ثم نسكب الصوص فوق طبقة البسكويت ونخبط القالب لكي يتساوى الصوص من الجوانب.
- بعد ذلك نترك الحلى يبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم نضعه في الثلاجة ليبرد تماما ويتماسك.
- ثم نخرج الحلى من الثلاجة، ثم نزينه بالشوكولاتة المبشورة.
- ثم نفك القالب، ونقدم كيكة البسكويت الباردة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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