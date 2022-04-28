كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز

كيكة البسكويت الباردة ، من ألذ وأشهى وأسهل الحلويات الباردة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة أيضاً، وهي كذلك من الحلويات التي يكثر تناولها في الصيف، وهي حلوى فاخرة يكثر تقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عالية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا يوصف، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الخلاط بالكاكاو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة البسكويت الباردة

تتكون كيكة البسكويت الباردة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب إلا ربع حليب.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

200 جم بسكويت ساة مطحون خشن.

مقادير صوص الشوكولاتة

4 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

لتر حليب.

100 جم شوكولاتة داكنة مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

للتزيين

شوكولاتة داكنة مبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: