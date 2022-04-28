بحبة طماطم اسحري الجميع بنعومة وبياض بشرتك من أول استعمال تزيل سواد 20 سنة هتبقي عروسة

تعتبر الطماطم من أهم الخضروات المفيدة للبشرة حيث تحتوي الطماطم على بعض المواد المغذية والمفيدة التي تساعد في تفتيح البشرة علاوة على أهميتها في تغذية البشرة ومدها بالمواد اللازمة لها حيث تحتوي على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تساعد في التخلص من الدهون والزيوت الزائدة الموجودة على البشرة وخاصة في البشرة الدهنية كما تحتوي الطماطم على بعض المواد التي تساعد في إعادة رونق البشرة وإشراقها من جديد حيث تحتوي على أهم الفيتامينات وعلى رأسها فيتامين سي الذي يعطي نضارة متميزة للبشرة وسوف نتناول خلال هذا المقال أهمية الطماطم وطرق استخدامها للبشرة.

طريقة عمل ماسك الطماطم

هناك العديد من الطرق التي يمكن عن طريقها استخدام الطماطم للبشرة ومن أهم تلك الطرق

نقوم ببشر الطماطم تمامًا حتى نستبعد القشرة الخارجية الموجودة على الطماطم.

نقوم باستخدام القشرة الخارجية للطماطم على البشرة وبحركة دائرية حيث يساعد تلك الأسكراب في تفتيح وتبييض البشرة.

نحضر عصير الطماطم الذي تم تصفيته ونضيف إليه ملعقتين من عسل النحل مع التقليب.

نقوم بوضع تلك المكونات على البشرة ونتركه لفترة من الوقت حوالي ١٥ دقيقة إلى ٢٠ دقيقة.

نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر ونكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة فعالة خلال شهر واحد فقط.

أهمية الطماطم للبشرة

توجد أهمية كبيرة للطماطم على البشرة والجسم والتي يُنصح بها خبراء التجميل وسوف نوضح أهمية الطماطم للبشرة خلال تلك السطور