نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية للعرايس.. مقشر الفازلين والنشا الرهيب للتخلص من البثور السوداء والنمش والبقع الداكنة هتبقي أحلي من الكوريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرؤوس السوداء من مشاكل البشرة التي تحتاج الي طريقة علاج خاصة فهي عبارة عن كمية من الدهون المتراكمة في مسام البشرة وتتأكسد هذه الدهون ويصبح لونها أسود وتظهر في البشرة بشكل غير جيد في البشرة وخاصة في الجزء الخاص بالأنف, وهناك العديد من لوسائل التي يعتقد الكثير أنها تحل مشكلة الرؤوس السوداء مثل الاصقات التي يتم شرائها واستخدامها لنزع الرؤوس السوداء والتي تحتوي على نسبة من الصمغ الذي يضر البشرة, ولكن سنوضح خلال مقالنا طريقة التخلص منها بالفازلين والنشا فقط في البيت بسهولة.

كيفية استخدام وصفة الفازلين والنشا للقضاء على الرؤوس السوداء وتبيض البشرة

الفازلين مع النشا من الماسكات التي تساعد في التخلص من الرؤوس السوداء حيث أنها تعمل على جعلها سهلة الخروج من المسام وبجانب ذلك أن هذا الخليط يعمل على ترطيب البشرة ويزيل التجاعيد وخاصة التي تظهر حول العين, ويفتح البشرة بشكل جيد ويحميها من الشمس, ويتم استخدام هذه الخليط على البشرة بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقة من الفازلين مع معلقة من النشا.

نضع عليهم معلقة من دقيق الأرز الناعم ونقلب.

نضيف معلقتين من ماء الزهر ونمزج كل المكونات.

نشطف البشرة بماء دافئ قبل وقع الوصفة عليها وبعد ذلك نوزعها ونتركها عشر دقائق.

نفرك البشرة وخاصة الأماكن التي تحتوي على رؤوس سوادء بشكل جيد لتنظيف المسام

نغسل البشرة بماء بارد بعد ذلك ويمكن استخدام أي نوع غسول للتخلص من ملمس البشرة الدهني.

ماسك الفازلين والكركم السحري لعلاج تجاعيد وأسمرار البشرة من الأستخدام لأول مرة

الفازلين مع الكركم يعملان على تنقيه البشرة من الحبوب ومن أي التهاب بها, ويقللان من التجاعيدبشكل كبير ويجعل البشرة مشدودة ونضرة, كما أن هذه الماسك يفتح البشرة حوالي درجتين من أول استخدام ويتم تجهيزه بخلط معلقة من الفازلين مع معلقة من الكركم ومعلقة من الحليب الدافئ ونمزجهم وبعد ذلك نستخدم هذا الماسك على بشرة نظيفة ونقوم بتركه ربع ساعة حتى تتشربه البشرة والمسام ونغسل الوجه بعد ذلك, ويتم استخدام هذا الماسك مرة فقط في الأسبوع لتجنب تهيج البشرة.