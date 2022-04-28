نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدهشت الأطباء.. بكيس خميرة احصلي على أسنان بيضاء لامعة كالؤلؤ في دقيقتين وإسقاط الجير والأصفرار نهائيا في المقال التالي
عندما يحدث اصفرار الأسنان وتتكاثر عليه الطبقة الجيرية فيذهب الكثير من الأشخاص إلى طبيب الأسنان لإزالة هذه الطبقة ومعالجة الأسنان مما يجعلهم يدفعون مبالغ طائلة حيث أثبتت بعض الدراسات في أمريكا أن سنويا يتم دفع آلاف الدولارات كل عام لمعالجة الأسنان من الاصفرار والجير المتراكم لذلك استطعنا أن نجد لكم حل مثالي يساعد في بياض الأسنان ويجعلها ناصعة البياض وهو باستخدام خميرة البيرة حيث يتم استخدامها في العجائن وعمل الخبز وعمل منها ماسكات للوجه والتفتيح وما لا نعلمه أنه يمكن من خلالها أن نحصل على أسنان ناصعة البياض وسوف نوضح طريقة استخدامها وأهم فوائدها بالنسبة للأسنان من خلال هذا المقال.
تبيض الأسنان بالخميرة
يتم استخدام الخميرة في تجهيز الطعام وأعداد الفطائر والعجائن والبيتزا ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تساعد على تفتيح الأسنان والتخلص من الجير المتراكم عليهم والتخلص من الاصفرار وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- خميرة بيرة.
- معجون اسنان.
- ماء.
- اسبرين مطحون.
طريقة التحضير:
- نحضر حبتين الأسبرين ونقوم بطحنهم ووضعهم في بولة ونضع عليهم الخميرة الفورية.
- نقلب المكونين جيدا لكي يتجانسوا نضع عليهم معجون الأسنان ونقلبهم جيدا.
- نضع القليل من الماء لعجنهم نغمس الفرشاة في الخليط ونقوم بتفريش الأسنان بهم.
- سوف نلاحظ أن هذه الوصفة تزيل الاصفرار وتخلصنا من الجير المتراكم على الاسنان.
وصفة الخميرة والملح لتبييض الأسنان
عرفت الخميرة بمدى تأثيرها على الأسنان وتبيضها مع الملح وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة وطريقة عملها من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- ملح.
- بيكنج بودر.
- خميرة فورية.
- معجون أسنان.
طريقة التحضير:
- نحضر بولة صغيرة ونضع عليها نصف ملعقة من كل مكون ونخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.
- نضع عليهم معجون الأسنان ونقلبهم جيدا.
- نقوم بغمس الفرشاة في الخليط وتفريش الأسنان بها.
- سوف نلاحظ مدى فاعلية الخليط في تبييض الأسنان والتخلص من الجير المتراكم والمحافظة على صحة الأسنان.
- ويجب عدم استخدام هذه الوصفة غير مرة أسبوعيا وذلك لأنها تحتوي على البيكنج بودر الذي يقوم بتأكل الأسنان واللثة.
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