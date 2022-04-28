من ربع كيلو لحمة حضري 2 كيلو برجر بدون فول صويا ولا برغل وطريقه تشكيله قمة التوفير بمكون موجود في البيت

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البرجر من الأكلات التي يتم تحضيرها من اللحم المفروم ودائما ما يتم شراء ساندويتشات البرجر جاهزة من المطاعم ولكن أسعارها تكون مرتفعة ولذلك نجد أن الكثير من ربات البيوت يرغبن في تحضير البرجر في البيت وتوفير التكلفة واستخدام كمية قليلة من اللحم في عمل قدر كبير من البرجر ولكن دون استخدام البرغل أو الفول الصويا لأنهما يغيران من طعم البرجر, وسنوضح خلال هذه السطور الطريقة التي يمكن اتباعها لعمل 2 كيلو من البرجر في البيت من ربع كيلو لحمة فقط وبمكونات بسيطة.
طريقة عمل البرجر في البيت
ماهي المقادير المطلوبة لعمل البرجر في البيت
- ربع كيلو لحم مفروم.
- ثلاث ملاعق دقيق.
- ثلاث ملاعق نشا.
- كوب زبادي.
- معلقتين بقسماط.
- بياض بيضتين.
- ملح.
- فلفل.
- بصل بودر.
- ثوم بودر.
خطوات إعداد 2 كيلو برجر في البيت بسهولة أفضل من المطاعم
يحب الأطفال والكبار والبرجر ولذلك يحرص الأمهات على تحضيره في البيت ولكنهم يواجهن مشاكل في تحضيره مثل أنه يتعرض للتفكك عند الطهي وينكمش حجمه وذلك بسبب تحضيره بشكل غير صحيح, ويمكن تحضيره بشكل ناجح من خلال إتباع الآتي:-
- نضع كمية اللحم في إناء كبير ونضيف عليها الزبادي والدقيق والنشا ونقلبهم معًا.
- نضيف البقسماط حيث أنه يساعد في جعل البرجر متماسك عند الطهي بشكل جيد.
- نضيف بياض البيض ونقلب كل هذه المكونات حتى تمتزج بشكل تام.
- نضيف الملح والفلفل والبصل والثوم المجففان ونقلبهم ونغطي البرجر ونضعه في الثلاجة ساعة.
- نبدأ في تشكيل أقراص البرجر بحجم وسمك متوسطان ونضغط على قرص البرجر جيدًا حتى يظل متماسك.
- يمكن تخزين البرجر لأستخدامه حيث الرغبة ويمكن استخدامه مباشرة في عمل ساندويتشات البرجر.
- نضع البرجر في طاسة ونضع معلقة من الزبدة وكمية من أعواد الروز ماري ونقلب البرجر حتى ينضج.
- نضع عليه شرائح من الجبن المفضلة ونتركها حتى تذوب تمامًا, وبعد ذلك نحمص خبز البرجر في نفس الطاسة.
- نضع البرجر في الخبر ونضع معه الصوص المفضل والبصل والخس ونقدم ساندويتش البرجر اللذيذ مع البطاطس.
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