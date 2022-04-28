من ربع كيلو لحمة حضري 2 كيلو برجر بدون فول صويا ولا برغل وطريقه تشكيله قمة التوفير بمكون موجود في البيت

البرجر من الأكلات التي يتم تحضيرها من اللحم المفروم ودائما ما يتم شراء ساندويتشات البرجر جاهزة من المطاعم ولكن أسعارها تكون مرتفعة ولذلك نجد أن الكثير من ربات البيوت يرغبن في تحضير البرجر في البيت وتوفير التكلفة واستخدام كمية قليلة من اللحم في عمل قدر كبير من البرجر ولكن دون استخدام البرغل أو الفول الصويا لأنهما يغيران من طعم البرجر, وسنوضح خلال هذه السطور الطريقة التي يمكن اتباعها لعمل 2 كيلو من البرجر في البيت من ربع كيلو لحمة فقط وبمكونات بسيطة.

طريقة عمل البرجر في البيت

ماهي المقادير المطلوبة لعمل البرجر في البيت

ربع كيلو لحم مفروم.

ثلاث ملاعق دقيق.

ثلاث ملاعق نشا.

كوب زبادي.

معلقتين بقسماط.

بياض بيضتين.

ملح.

فلفل.

بصل بودر.

ثوم بودر.

خطوات إعداد 2 كيلو برجر في البيت بسهولة أفضل من المطاعم

يحب الأطفال والكبار والبرجر ولذلك يحرص الأمهات على تحضيره في البيت ولكنهم يواجهن مشاكل في تحضيره مثل أنه يتعرض للتفكك عند الطهي وينكمش حجمه وذلك بسبب تحضيره بشكل غير صحيح, ويمكن تحضيره بشكل ناجح من خلال إتباع الآتي:-