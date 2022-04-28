نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني ضعيها 20 دقيقة على شعرك الخشن ولن تحتاجي لفرد ولا سشوار سيصبح كالحرير زي الهنديات في المقال التالي
يعتبر الشعر الناعم هو غاية كل فتاة وسيدة اللاتي تبحثن باستمرار عن مستحضرات تجميلية لتنعيمه أو تلجأ في بعض الأحيان في عمل السيشوار والمكواة وبعض الطرق الخاطئة ولكن هناك بعض الطرق الطبيعية البسيطة التي تساعد في نعومة الشعر وإعادة رونقه وتعطي لمعة مميزة ومن أهم تلك المكونات الطبيعية السمسم حيث يعمل السمسم على تنعيم الشعر علاوة على احتواء السمسم على بعض العناصر الطبيعية مثل الزنك والفيتامينات التي تساعد في تقوية بصيلة الشعر من الجذور حتى الأطراف وسوف نتناول خلال هذا المقال تحضير وصفة السمسم بالتفصيل وأهمية ودور السمسم للشعر وكيف يمكن الاستغناء عن السيشوار والمكواة تمامًا التي تلحق الضرر بالشعر وتسبب تقصفه.
وصفة طبيعية لتنعيم الشعر المجعد
هناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد في تنعيم الشعر بأقل الطرق وأبسط المكونات التي يمكن توفرها في كل منزل وسوف نتناول تلك الطرق خلال السطور التالية
المكونات
- ملعقتين من المايونيز.
- ملعقة من السمسم.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- عيدان قرنفل.
طريقة التحضير
- نقوم بطحن السمسم في الخلاط حتى يصبح مطحون تمامًا.
- نقوم بوضع ملعقتين من زيت الزيتون ونقوم بخلط المكونات حتى يصبح المكونين متجانسين.
- نقوم بوضع ملعقتين من المايونيز مع التقليب مرة أخرى.
- نقوم بإضافة عيدان القرنفل ونترك تلك الخليط نصف ساعة حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بوضع تلك المكونات على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف وتترك نصف ساعة.
- نقوم بشطف الشعر بماء فاتر.
- نقوم بتكرار تلك الطريقة مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة خلال شهر واحد.
طريقة أخرى لتنعيم الشعر
المكونات
- عدد ٢ من البيض.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار.
- نقوم بإضافة زيت الزيتون ونقوم بالتقليب.
- نقوم بوضع تلك المكونات على فروة الرأس وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة خلال فترة قصيرة جدًا.
أهمية بياض البيض للشعر
- يساعد في التخلص من الشعر المجعد.
- يجعل الشعر انسيابي.
- له دور قوي وفعال في تغذية الشعر.
- يساعد في التخلص من قشرة الرأس.
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