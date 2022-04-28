أسهل طريقة لتحضير الكبسة باللحمة السعودي على أصولها مثل المطاعم

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عمر شويل - جدة الكبسة باللحمة من أكثر الوصفات الخليجية الشهيرة جداً في عالم الطبخ، حيث تعد من أكثر الوصفات الشهية و اللذيذة جدًا التي يعشقها كافة الأشخاص، فهي من الوجبات المغذية جدًا و المشبعة وهذا لأنها تحتوي على كافة القيم الغذائية التي لابد من توافرها في كوجبة غداء، كما أنها من الأكلات اللذيذة و لهذا تسعى جميع السيدات على تحضير الكبسة باللحمة في المناسبات والتجمعات لكى يجتمع عليها أفراد أسرتها، وسنقدم لكم طريقة تحضير الكبسة باللحمة بكل أسرارها بطريقة المطاعم الخليجية وسر تسوية اللحم مع الأرز، كما يمكنك بهذه الطريقة التالية تحضير كبسة الدجاج او ما تسمي بمندي الدجاج فهي طريقة بسيطة وسهلة جدًا.

مقادير الكبسة باللحمة

الكبسة باللحمة من أهم وأشهر الوصفات الخليجية التي يتم تحضيرها في المطاعم و المحلات، فهي من الوجبات المغذية جدًا التي تحتوى على كافة العناصر الغذائية التي لابد من تناولها فهو يتكون من النشويات و البروتين و خضروات، ولكن أسرار تحضير الكبسة باللحمة هو التوابل التي يتم اضافتها، وسنقدم لكم كافة المكونات اللازمة لتحضير الكبسة باللحمة بالطريقة الأصلية مثل أشهر المطاعم، المكونات هي:

كيلو من اللحم الضانى المقطع مكعبات متوسطة الحجم.

4 أكواب من الأرز البسمتي المنقوع لمدة ربع ساعة فقط، ويمكن تحضيرها بالارز المصري ولكن يختلف مقدار الماء.

3 حبات من البصل المفروم.

كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.

2 ثمرة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

3 حبات من الجزر المبشور.

ملعقة صغيرة من بشر قشر ليمون.

ربع كوب الزيت النباتي.

ليمونة مخففة.

بهارات الكبسة

نصف ملعقة كبيرة قرفة بودرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة الحبهان المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

طريقة تحضير الكبسة باللحمة

بعد أن قدمنا لكم مكونات الكبسة باللحمة و التوابل التي يتم أضافتها على الكبسة لتعطيها الطعم المميز، سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات، ومن أهم الأشياء التي تميز الكسبة أنها لا تحتاج إلى أدوات كثيرة، حيث تعد هذه الوصفة من الوصفات المميزة عند الكثيرين فهي تعد من الأطباق الشهية و اللذيذة، طريقة تحضيرها هي:

اولاً نقوم بخلط جميع التوابل مع بعضها في بولة صغيرة يخلط الفلفل الأسود و الكركم والقرفة و الحبهان و الزنجبيل و القرنفل و الكمون مع بعضهم و نتركهم على جنب.

بعد ذلك نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونضع الزيت و نتركه حتى يسخن.

في البداية نقوم بتقشير البصل و ننظيفها، ثم نقوم ببشر الجزر بالمبشرة، نأتي باللحمه ويفضل أن تكون ضاني ونقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم، لا تقومي بتقطيعها صغير لكى تحافظ على قوامها أثناء التسوية مع الأرز.

نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة جدًا عندما يسخن الزيت نضيف البصل في الإناء ونقلبه مع الزيت على نار متوسطة حتى يأخذ اللون الأصفر.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع اللحم المقطعة مكعبات متوسطة الحجم ومتساوية نقلبها مع البصل حتى تأخذ اللون البني ويتغير لونها.

نضيف ملعقة من التوابل التي تم تجهيزها و نقلبها مع اللحم سوف تعطيها رائحة و طعم مميز جدًا، قومي بتشويح اللحمة مع التوابل لمدة 5 دقائق حتى تتشرب تماما، هذه الخطوة سوف تغطي اللحم نكهة مميزة جداً.

نأتي بعد ذلك بالجزرة المبشورة ونضيفه على اللحم ثم نضيف الليمونة المجففة و كوب إلا ربع من صلصة الطماطم ونقلب كافة هذه المكونات مع بعضها جيداً حتى يختلط مع اللحم ويمتزجا مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف على اللحم 8 أكواب من الماء المغلي ونتركها على نار متوسطة حتى يتم تسوية اللحم.

في ذلك الوقت نقوم بغسل الأرز البسمتي و نقوم بنقعه في الماء لمدة 15 دقيقة فقط.

عندما تنضج اللحم نقوم باضافة الارز و التوابل المتبقية ونقلبه مع اللحم والصلصة حتى يمتزجا جيدا.

بعد ذلك نضيف الماء الساخن على الأرز بمقدار كوب ونصف من الماء لكل كوب من الأرز، مع مراعاة صلصة اللحم المتبقية من التسوية.

قد يتخلف معيار الماء من نوع أرز الي الأخر لذلك لابد من الانتباه من نوع الأرز، لكى تحصلي على أرز مظبوط.

نترك الكبسة على النار حتى يتشرب الأرز الماء ثم نقوم بتهدئة النار حتى ينضج الأرز.

ثم تقدم إلى الطعام بالصحة والهنا.

طريقة تحضير صوص الكبسة

الكبسة باللحمة الخليجية لا تحتاج إلى إضافات جانبية او أطباق بجانبها على طاولة الطعام فهي من الوجبات المغذية و المتكاملة، ولكن من المعتاد في المطاعم تقديم صوص الكبسة الحار هذا الصوص يتم اضافته على الأرز أثناء الطعام يعطي للحم و الأرز طعم شهي جداً كما أن مكوناته بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، حيث يتم تقديم صوص الكبسة بجانب طبق الكبسة باللحمة تعطيها طعم مميز جدًا، مكونات تحضيرها هي:

3 حبات من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة الحجم.

حبه من الفلفل الأخضر الحار المقطع مكعبات صغيرة جدًا.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير صوص الكبسة

الكبسة باللحمة من الوصفات الممحبة لدي عدد كبير من الأشخاص فهي من الوجبات التي تتميز بطعمها المختلف عن الوجبات الأخرى، كما أنها وجبة متكاملة، و في دولة الخليج تم تحضيرها دائما و يقدم بجانبها صوص مخصوص يتم وضعه على الأرز و اللحمه أثناء الطعام يعطيها طعم مميز جدًا، ومكوناته كما شاهدنا بسيطة، وطريقة تحضيره سريعة وهي:

في البداية نقوم بتقطيع حبات الطماطم إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر الحار إلي مكعبات صغيرة، ويمكن استبداله بالفلفل البلدي أذا كنت لا تفضلين الصلصات الحارة.

قومي بوضع الطماطم و الفلفل الأخضر الحار في الكبه و قومي بضربهم.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون و الثوم المفروم و صلصة الطماطم و القليل من الملح و ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نقوم بضرب المكونات في الكبه حتى يصبح قوام صلصة الكبسة ناعم.

ثم قومي بتوزيع صلصة الكبسة في أطباق التقديم و يمكن إضافة البقدونس المفروم على الوجه الأطباق لتزين الطبق،

ثم قومي بتقديمها بجانب الكبسة باللحمة او توزيعها على وجة الكبسة سيعطيها طعم رائع.

كما يمكنك تقديم هذا الصوص بجانب المشويات و الوحبات السريعة فهو من الصوصات المميزة.

هكذا نكون قدمنا لكم الطريقة الأصلية لتحضير أحلى وأطعم الأطباق الخليجية الشهيرة وهي الكبسة باللحمة بخطوات بسيطة، كما عرضنا لكم طريقة تحضير صوص الكبسة التي يتم تقدمه في المطاعم دائما بجانب الكبسة فهو من الصوصات اللذيذة جداً و تعزز من طعم الكبسة.