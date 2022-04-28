بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وإزالة الجلد الميت من أول استعمال

كريم لبان الدكر لشد البشرة هو أحد الأمور التي تقوم بها النساء من أجل الحصول على بشرة صافية ومشرقة، حيث أن الوجه الجميل يتميز بنقائه من الحبوب والبقع الداكنة، ويكون لونه موحد، ويعتبر لبان الدكر من أنسب الحلول السريعة التي تقوم بهذه المهمة، حيث أنه ناتج عن شجرة تنمو في الجبل والأماكن الحارة والجافة، وتشتهر بها صحراء إفريقيا بالكامل ودولة الهند، فيتم استعماله في تخليص البشرة من أي عيوب فيها، كما أنه مكون طبيعي آمن على البشرة، ويناسب الجميع.

كريم لبان الدكر لشد البشرة

تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على بشرة بيضاء وجميلة، حيث يتم تحضيرها كالتالي:

ملعقة كبيرة من لبان الدكر الناعم المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف كوب من عبوة الزبادي.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إضافة كل هذه المكونات معا، ثم نقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.

ثم نقوم بدهن الوجه والرقبة بالخليط بالكامل.

ثم نترك الخليط ليجف لمدة ساعة.

ثم نترك الخليط ليجف لمدة ساعة. ثم نقوم بشطف الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة لامعة وأنيقة.

الأسباب التي تؤدي إلي شحوب البشرة

لابد من إدراك أهم الأسباب التي تؤدي إلى شحوب البشرة وهذا من أجل فهمها جيدا وتجنبها، حيث أن هذه الأسباب تتمثل فيما يلي: