نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وإزالة الجلد الميت من أول استعمال في المقال التالي
كريم لبان الدكر لشد البشرة هو أحد الأمور التي تقوم بها النساء من أجل الحصول على بشرة صافية ومشرقة، حيث أن الوجه الجميل يتميز بنقائه من الحبوب والبقع الداكنة، ويكون لونه موحد، ويعتبر لبان الدكر من أنسب الحلول السريعة التي تقوم بهذه المهمة، حيث أنه ناتج عن شجرة تنمو في الجبل والأماكن الحارة والجافة، وتشتهر بها صحراء إفريقيا بالكامل ودولة الهند، فيتم استعماله في تخليص البشرة من أي عيوب فيها، كما أنه مكون طبيعي آمن على البشرة، ويناسب الجميع.
كريم لبان الدكر لشد البشرة
تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على بشرة بيضاء وجميلة، حيث يتم تحضيرها كالتالي:
- ملعقة كبيرة من لبان الدكر الناعم المطحون.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- نصف كوب من عبوة الزبادي.
- ملعقة من النشا.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم إضافة كل هذه المكونات معا، ثم نقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.
- ثم نقوم بدهن الوجه والرقبة بالخليط بالكامل.
ثم نترك الخليط ليجف لمدة ساعة.
- ثم نقوم بشطف الوجه والرقبة بالماء الفاتر.
- تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة لامعة وأنيقة.
الأسباب التي تؤدي إلي شحوب البشرة
لابد من إدراك أهم الأسباب التي تؤدي إلى شحوب البشرة وهذا من أجل فهمها جيدا وتجنبها، حيث أن هذه الأسباب تتمثل فيما يلي:
- إصابة الجسم بالتعب والارهاق والاجهاد مما يؤثر على شكل الوجه.
- الخروج في أشعة الشمس الحارقة مما يجعلها تؤثر على لون البشرة.
- التعرض إلى الهواء الجوي الملوث، حيث أن التلوث الجوي يعمل على تراكم الغبار والأتربة على سطح البشرة.
- عدم شرب كمية مياه كافية، حيث أن الجسم يحتاج إلى 4 لتر ماء يوميا، لتنشيط كافة خلايا الجسم.
- عدم تناول عصائر طازجة.
- قلة تناول الخضروات والفواكه.
- عدم ترطيب الوجه والرقبة وخاصة في فصل الشتاء، مما يجعل البشرة خشنة ومتشققة وباهتة.
- الخروج في أشعة الشمس دون وضع كريم واقي ضد أشعة الشمس.
- عدم دهن البشرة بالزيوت الطبيعية المغذية لها مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند.
- كثرة استخدام مساحيق التجميل الصناعية التي تؤثر سلبيا على البشرة.
- عدم استخدام وصفات طبيعية لتجميل البشرة.
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