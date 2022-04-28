نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الفازلين لعلاج شيب الشعر نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي
وصفة الفازلين للقضاء على الشيب، الشعر الأبيض يظهر نتيجة عدة عوامل، منها كبر السن أو نتيجة نقص بعض، الفيتامينات المسئولة عن تغذية الشعر، لذلك يلجأ الرجال والنساء إلى صبغ الشعر بألوان مختلفة، ولكن هذه الصبغات، تحتوي على مواد كيميائية تسبب تلف الشعر وضعفه وتساقطه مع مرور الوقت، لذلك يبحث الجميع عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من شيب الشعر المزعج، والحصول على لون مناسب وجذاب، والفازلين من أفضل المرطبات التي تدخل في تحضير العديد من الوصفات، لأنه مكون سحري يساعد في القضاء على مشاكل الجسم المختلفة، حيث يرطب الشعر ويغذيه وينعمه.
وصفة الفازلين للقضاء على الشيب
يستخدم الفازلين في تحضير وصفات عديدة، مثل وصفة ترطيب الجسم وتبييضه، وصفة تنعيم الشعر والتخلص من الهيشان، كما يدخل في تحضير العديد من مستحضرات التجميل للبشرة، فهو مكون طبيعي يغذي بصيلة الشعر ويزيد من نعومتها، وال يسبب أضرار صحية لفروة الرأس، وتحتاج الوصفة إلى مكونات مكلفة، حيث نحتاج إلى المكونات التالية، لتحضيرها.
- ملعقة من الفازلين الطبي كبيرة.
- 1 ملعقة من جل الصبار كبيرة.
- كما نحتاج إلى عسل أبيض.
- زيت فيتامين E.
طريقة التحضير والاستخدام
استخدام الفازلين في التخلص من شيب الشعر وصفة سحرية ومضمونة وعن تجربة، حيث أن الفازلين يرطب الشعر ويغذيه، وزيت فيتامين E لتغذية بصيلات الشعر، والعسل الأبيض مهم لفروه الرأس، كما أن جل الصبار من الزيوت المهمة للشعر، لذا فإن الخلطة ممتازة لتغذية الشعر والتخلص من الشيب المبكر، حيث يتم تحضيرها واستخدامها كالتالي.
- أولا البد من تحضير إناء به ماء ساخن.
- نضع بولة في وسط النار ونضع فيها جميع الزيوت والعسل والبيض.
- نترك الخليط حتى يذوب وتتجانس جميع المكونات.
- نقوم بتقسيم الشعر إلى عدة أقسام.
- نضع الخليط على الشعر مع التدليك بشكل دائري.
- نترك الخليط لمدة 24 ساعة على الرأس.
- يفضل وضع كيس بلاستيك على الرأس.
- يغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ جيداً.
- كما أنه من الأفضل أن يتم تكرار الوصفة حتى يتم اختفاء شيب الشعر المزعج ويعود الشعر إلى لونه الطبيعي.
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