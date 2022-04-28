ماتوا بسبب زيت الزيتون.. الاطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يؤدي إلى الوفاة

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اضرار زيت الزيتون هي نقطة البحث التي يتعجب لها بعض الناس، حيث أن زيت الزيتون يتميز بشهرته بفوائده الرهيبة والمتعددة في العلاج والصحة والطهي، حيث أنه يدخل في الكثير من التركيبات والوصفات، وهذا بسبب أنه ناتج عن نبتة الزيتون، وهذه النبتة ينتج عنها ثمار الزيتون اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار، ولكن مع ذلك فهو يمتلك الكثير من العيوب والأضرار، ولذلك لابد من عدم الافراط في استخدامه، حيث أن له بعض الأثار الجانبية السلبية التي تؤثر على صحة الإنسان، وفي هذا المقال سنتعرف على أكثر أضرار زيت الزيتون انتشارا.
اضرار زيت الزيتون
يمتلك زيت الزيتون بعض الأضرار التي تؤثر على صحة الإنسان، حيث أن هذه الأضرار تتمثل فيما يلي:
- عند تناول 3 ملاعق من زيت الزيتون على الريق فإن الجسم سيستفيد من فوائد زيت الزيتون، ولكن عند تناول كمية أكبر ظنا بأن هذا سيجعل الفائدة مضاعفة فإن هذا التفكير خاطئ تماما، حيث أن زيت الزيتون الكثير عند دخوله إلى الجسم سيصيب الجسم بالكثير من الأمراض.
- كثرة الإفراط في تناول زيت الزيتون يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون.
- الإفراط في شرب زيت الزيتون يقوم يصيب الجسم بالسمنة المفرطة مع الوقت.
مخاطر تناول زيت الزيتون
يتميز زيت الزيتون بالعديد من الفوائد العلاجية التي تعالج كافة أجزاء الجسم، ولكن بكميات بسيطة، وعند الإفراط فيه تحدث أضرار كثيرة في الجسم، ومن أشهر أضراره ما يلي:
- سرطان الثدي هو أحد الأمراض التي يسببها كثرة استخدام زيت الزيتون.
- تصلب الشرايين هو أحد العوارض التي تصيب الجسم عند الإفراط في جرعة زيت الزيتون.
- كما أنه قد يصاب الإنسان بجلطة في القلب أو سكتة دماغية مفاجأة عند تناول كمية كبيرة من زيت الزيتون.
- أخطر شيء قد يقوم به زيت الزيتون عند تناول كوب كامل منه في اليوم الواحد أنه قد يتسبب في الإصابة بالفشل الكلوي المفاجئ.
- من أشهر الأعراض التي تسببها كمية زيت الزيتون الكبيرة عند الإفراط في استخدامه هي الشعور بالدوخة والصداع والقيء والإغماء كما أنه يسبب ارتفاع ضغط الدم.
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