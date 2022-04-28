بيتي فور بعجينة ناجحة بالشوكولاته أحلى حلويات بسكويت بوصفة الحلواني، يعتبر البيتي فور شوكولاته من حلويات التي تعطي وتعزز نكهات بيتي فور وتجعله شهي أكثر من بيتي فور السادة، ويتم عمله بمكونات بسيطة، وبعد صنع بيتي فور يزين عن طريق وضع الشوكولاته المذابة أو المربى وتزين بالشوكولاته الملونة لتعطى شكل رائع، أو يمكن أن يقدم البيتي سادة من دون تشكيل، ولكن لكي يأخذ نفس شكل الجاهز لابد من تزيينه بالشوكولاته مذابة نوتيلا أو أي نوع لديكم أو تلتصق ما بين قطع البيتي فور بالمربى الفراولة وتحفظ في عبوة محكمة الغلق بعد رص بيتي فور بها.

طريقة تحضير البيتي فور بالشوكولاتة

يتم تحضير البيتي فور بالشوكولاتة بطريقة بسيطة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير المناسبة لعمل بيتي فور شوكولاته بالكاكاو.

مكونات عمل بيتي فور شوكولاته

نحتاج إلى عدد كيلو من الدقيق. عدد ستة ملاعق كبيرة من الكاكاو. عدد بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. كوب من زبدة طرية بحرارة المطبخ عدد 2 كوب من السكر الناعم. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة من الملح. كأس من قطع الشوكولاتة. شوكولاتة بالحليب.

تحضير بيتي فور شوكولاته الناعم يذوب بالفم