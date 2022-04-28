للرائحة عطرة.. خلطة المسك للجسم واجعلي بشرتك ناعمة وبرائحة رائعة وأنسي العرق

خلطة المسك للجسم، مع اقتراب دخول فصل الصيف، فدائمًا ما يتعرض الكثير من الناس إلى مشكلة التعرق المزعجة والتي تتسبب في وجود رائحة غير مستحبة للجسم، ودائمًا ما يتم التوجه إلى حل تلك المشكلة بطريقة غير طبيعية، لكن هذا الأمر يؤثر بصورة سلبية على بشرة الجسم، لكننا سنقوم بعرض أكثر من خلطة معطر البشرة والتي تتميز بعدم تأثيرها على الجسم بصورة سلبية.

خلطة المسك للجسم

هناك أكثر من خلطة للمسك مميزة وفعالة لتعطير الجسم بالصورة المطلوبة بالمنزل، وهذا ما سنعرضه بهذا الشكل الآتي:

الوصفة الأولى

المقادير:

3 ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

وعدد 3 ملاعق كبيرة من زيت اللافندر.

3 ملاعق كبيرة من زيت شجرة الشاي.

و3 ملاعق من جوز الهند.

3 ملاعق من نشا الذرة.

خطوات التحضير والاستخدام

في البداية نقوم بإحضار إناء صغير ونضيف به النشا والبيكنج صودا، وذلك مع الخلط المستمر. وعلى الجانب الآخر نضع كمية جوز الهند على النار، وذلك لتدفئتها بعض الشيء. بعد ذلك نضع زيت شجرة الشاي مباشرة، وذلك مع التقليب المستمر. ثم ومن بعدها نقوم بإضافة زيت اللافندر إلى الخليط السابق، وبعد ذلك نضع خليط النشا والبيكنج صودا إليهم، وذلك مع التقليب، حتى نتحصل على قوام متجانس. بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط داخل علبة زجاجية نظيفة. ثم بعد القيام بالاستحمام بماء دافئ. بينما سنقوم باستخدام القليل من هذا الخليط على الجسم. وسنتحصل على نتائج مبهرة من وراء استعمال تلك الطريقة.

الوصفة الثانية

المقادير:

قطعة من الشبة.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الثلج.

ملعقة من بودرة المسك.

خطوات التحضير والاستخدام

في البداية نقوم بطحن الشبة بصورة جيدة، حتى يتم تحويلها إلى بودرة. ومن بعدها ذلك نقوم بإضافة 10 ملاعق من الشبة المطحونة داخل إناء صغير. بعد ذلك ونضيف إليه ملعقة من بودرة المسك وملعقتين من بودرة الثلج، وذلك مع الخلط المستمر، حتى تمام تجانس المكونات. ثم نقوم بإضافة الخليط داخل علبة زجاجية نظيفة. بعد ذلك يتم استعمال هذا الخليط كل مرة بعد الانتهاء من الاستحمام.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بصورة مفصلة أكثر من خلطة المسك للجسم والذي يبحث عنها الكثير من الناس، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة رائحة الجسم الغير مستحبة، وذلك بعد المواظبة على إجراء أي وصفة من الوصفات التي عرضناها على الجسم بشكل يومي.