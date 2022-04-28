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تحتاج كل السيدات وكل الفتيات إلى توريد الخدود والشفايف بشكل طبيعي للظهور بشكل جميل، لذلك تفضل عمل خلطة طبيعية في المنزل لأنها تساعد على ذلك وتكون صحية وآمنة وغير مكلفة وتدوم لمدة ساعات طويلة، لذلك تلجأ إلى عمل خلطة الخميرة والبنجر في المنزل. مكونات خلطة الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة.

ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

معلقة واحدة كبيرة من الزبادي.

معلقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جونسون.

ملعقة واحدة كبيرة من الجلسرين. طريقة عمل خلطة الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف فى البداية نقوم بوضع إناء على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ثم نقوم بتحضير ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر ثم نقوم بغسلها بالماء ثم يتم تقشيرها ثم نقطعها إلى قطع على شكل مكعبات صغيرة.

وبعد ذلك عند غليان الماء نضعها في الإناء ونتركها حتى يتم غليها جيدا من نرفع الإناء من على النار ونقوم بتصفية البنجر وبعد ذلك نحضر طبق ونضع فيه قطع البنجر وبإستخدام شوكة نقوم بهرس قطع البنجر حتى تكون ناعمة جدا ونتركها جانبا حتى تبرد.

وبعد ذلك نحضر إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة ويفضل أن يتم تزويبها في كميه قليلة من الماء الدافئ وبعد ذلك نضع كميه البنجر المهروسة على الخميرة.

وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند و ملعقة واحدة كبيرة من الجلسرين وملعقة واحدة كبيرة من زيت جونسون وملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

وبعد ذلك نقوم بخلط هذه المكونات مع بعض جيدا وتحفظ هذه الخلطة في علبة مناسبة ثم نقوم بوضع هذه الخلطة على الخدود وأيضا الشفايف ثم نتركها لمدة ربع ساعة.

وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الخدود والشفايف بالماء الفاتر وسوف تظهر نتيجة خلطة الخميرة والبنجر الطبيعية السحرية وتعطي أحلى خدود وشفايف وردية وجميلة. عمر شويل - جدة معجزة كريم الخميرة والبنجر لتوريد الخدود والشفايف طبيعي ونفخ الخدود لن تحتاجي لشراء المكياج - ثقفني

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