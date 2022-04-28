للنباتين.. مكرونة بالباذنجان خفيفة واقتصادية جددي سفرتك وأكسري الملل من الحوم

مكرونة بالباذنجان، دائمًا ما يرغب العديد من الناس بعمل أكلة سريعة وبها العديد من العناصر الغذائية إضافة إلى تمتعها بمذاق مميز، وهذا الأمر ينطبق بصورة كبيرة على طبق باستا باذنجان، والذي يتميز بعمله بعض المطاعم، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بطريقة تحضيره داخل هذه المطاعم، بحيث يتم تحضيره داخل المنزل بسهولة وبشكل ناجح.

مكرونة بالباذنجان

إليكم طريقة عمل هذا النوع من المكرونة الأكثر شهرة داخل العديد من المطاعم، فيتم الوصول إلى المذاق المميز لهذا الطبق من خلال الالتزام بالآتي ذكره:

مقادير الباذنجان بالمكرونه

2 كيس من المكرونة الاسباجتي.

نصف كيلو من الباذنجان المقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب من الريحان المفروم الطازج.

2 فص ثوم مهروس.

4 حبات من الطماطم المقطعة مكعبات.

طريقة عمل باستا باذنجان

أولًا نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضيف به كمية من الماء ونفرغ عبوتين المكرونة داخل الوعاء. بعد ذلك نقوم برفع الوعاء على النار، ونضع بالوعاء ربع ملعقة ملح وملعقة زيت، وذلك مع التقليب المستمر، حتى تمام نضج المكرونة. وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها كمية من الزيت، ونرفعها على نار متوسطة. بعد ذلك تسخين الزيت، فيتم وضع الباذنجان، ويتم تقليب الباذنجان مع الزيت على النار لفترة تقدر بحوالي 5دقائق. ومن بعدها نقوم بوضع الثوم المهروس إلى الباذنجان، وذلك مع التقليب. بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم والخل والملح والفلفل الأسود إلى الباذنجان، وذلك مع التقليب لمدة 5 دقائق, ثم بعد ذلك نقوم بإضافة المكرونة المسلوقة المصفاة من الماء إلى خليط الباذنجان والطماطم. بعد ذلك نقوم برفع المقلاة من على النار، ويتم تقديم المكرونة داخل طبق التقديم. ثم يتم رش كمية من الريحان على وجه المكرونة للتزيين، وتقدم ساخنة.

إلى هنا نكون قد سردنا لكم أسهل وأسرع طريقة تحضير طبق مكرونة بالباذنجان، فوصولنا إلى المذاق المميز الخاص بهذا الطبق يعتمد بصورة كبيرة على حسب التزامنا الحرفي بكافة المقادير وخطوات التحضير التي ذكرناها خلال عرضنا المفصل لهذا المقال.