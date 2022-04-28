طريقة فطائر دجاج بعجينة قطنية لذيذة معجنات بحشو دجاج

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تعد الفطائر والمعجنات على جميع أنواعها من الأكلات التي لايمل منها الشخص ويعشقها كل أفراد الأسرة وعادة ماتقدم ربة المنزل الفطائر في الصباح كوجبة إفطار أو في المساء لوجبة العشاء ويمكن أن تعطيها لأطفالك في المدرسة والنادي، وتتميز كل ربة منزل في تقديم أنواع عديدة من الفطائر الشهية اللذيذة واليوم سوف أعرفك على طريقة جديدة لعمل الفطائر من عجينة ممتازة لن تملي من تحضيرها باستمرار لسهولة تحضيرها. فطائر معجنات بحشو دجاج بعجين قطنية نحتاج إلى 5 أكواب من الدقيق الفاخر. عدد 2 كوب من اللبن الدافئ. عدد 3 ملاعق كبيرة من اللبن البودر. نصف كوب من الزيت. عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 بياض بيضة بحرارة المطبخ. نصف ملعقة صغيرة من الخل. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة. مكونات حشو فطائر بالدجاج والخضروات نحتاج إلى عدد 3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة. نحتاج إلى بصلة واحدة. ثمرة من الفلفل أخضر. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من الصويا صوص. ربع كوب من عصير ليمونة. كوب من جبن موزاريلا وشيدر. خطوات تحضير فطائر الدجاج القطنية في وعاء عميق نقوم بإضافة اللبن والزيت وبياض البيض والسكر والخل والخميرة ونقوم بمزجهم ثم نضع عليهم كوبين من الدقيق ونقلبهم ونغطيهم ونتركها لمدة ربع ساعة لكي تتفاعل الخميرة.

ثم بعد ذلك ربع ساعة نضع باقي كمية الدقيق واللبن البودر والملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات ثم نقوم بالعجن من 5 إلى 7 دقائق ونضعها في وعاء عميق به القليل من الزيت.

ثم نقوم بوضع عليها من أعلى كمية صغيرة من الزيت وتغطى العجين وتترك حتى تختمر العجينة في مكان دافئ ومظلم لمدة ساعة.

وفي هذة الأثناء نقوم بتحضير حشوة الدجاج لفطائر الكودو، حيث يتم وضع طاسة عميقة على النار نضع مع عدد 2 ملعقة من الزيت ونضع عليهم البصل المقطع شرائح عليه ونقوم بتقليبه حتى يتم كرملة البصل ويأخذ لون ذهبي مكرمل.

ثم نخرج البصل من المقلاه وترص في طبق وفي نفس الطاسة نضع ملعقتين من الزيت ونضع الدجاج المقطع مكعبات صغيرة ونقلب جيدا.

ثم نضيف الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود وثمره الفلفل الأخضر المقطع إلى شرائح ثم نضيف البصل المكرمل وقبل النضج بلحظات نضيف الصويا صوص وعصير الليمون.

ثم يتم بغلق النار ثم يضاف عليهم كل من مايونيز وكاتشب ومستردة بكمية صغيرة جدا ونترك الحشوة لكي تبرد قليلا ليسهل حشوها.

ثم نقوم بإحضار العجينة بعد مرور ساعة بعد أن اختمرت، ونقوم بتقسيمها إلى قطع متساوية ونفرد كل قطعة بطريقة طولية ثم نضع فيها حشوة الدجاج والجبن ثم نقوم بقفل الجوانب ولفها رول.

ثم يتم وضع قطع العجينة في صينية الخبز على ورقة زبدة ونغطيها ونتركها ترتاح قبل دخولها الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ حجم أكبر.

ثم تدخل الفرن الساخن على حرارة عالية لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الفطائر وتخرج وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة فطائر دجاج بعجينة قطنية لذيذة معجنات بحشو دجاج - ثقفني

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