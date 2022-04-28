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تعاني كثير من السيدات والفتيات من الشعر الخشن والمجعد وغير الناعم لأن ذلك يؤثر على جمالهم ويقلل من النفسية ويقلل من الثقة في النفس، والشعر الخشن يجعلها في إحراج بين الناس لذلك تقوم بالبحث عن إستخدام وصفة طبيعية لتنعيم الشعر لأن الشعر الناعم يزيد من جمالهم ويكسبهم الثقة بالنفس فتجد أن خلطة القرنفل مع ماء الورد وزيت الزيتون وجوز الهند وزيت الخروع أفضل وأحسن وصفة طبيعية لتنعيم الشعر وهذه المكونات متوفرة في كل المنازل والأسواق. مكونات خلطة القرنفل لتنعيم الشعر خمس ملاعق كبيرة من القرنفل الناعم.

ربع كوب صغير من ماء الورد.

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب.

خمس ملاعق كبيره من زيت جوز الهند.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ربع كوب صغير من زيت الزيتون.

طبق من البلاستيك. طريقة عمل خلطة القرنفل لتنعيم الشعر أولا نقوم بطحن القرنفل جيدا حتى يصبح على شكل بودرة ناعمة وبعد ذلك نحضر طبق من البلاستيك ونضع به خمس ملاعق كبيرة من القرنفل الذي تم طحنه.

ثم نضع عليه ربع كوب صغير من ماء الورد وربع كوب صغير من زيت الزيتون وخمس ملاعق كبيرة من زيت الخروع وبعد ذلك نضع خمس ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وإثنين ملعقة كبيرة من الحليب ونقلبهم.

ثم نرفع الخليط على النار وبعد ذلك نقوم بمزجه جيدا ثم نقوم بتسخين حتى يكون دافئ قليلا ثم نرفع خليط القرنفل من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد وبعد أن يبرد هذا الخليط نضعه في زجاجة مناسبة.

وقبل وضع الخليط على الشعر نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء ونجففه ثم نقوم بتمشيطه وبعد ذلك نضع كمية من خليط القرنفل على اليد ونقوم بتوزيعه على الشعر جيدا وندلك فروة الرأس.

ثم منتصف الشعر ثم الأطراف حتى يصل الخليط إلى الشعر كله، ويترك هذا الخليط على الشعر لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على شعر ناعم وملمسه ناعم ومفرود بإستخدام خلطة القرنفل. عمر شويل - جدة لو عندك ملعقة قرنفل تعالي اقولك هيخلي شعرك طويل وناعم أزاي وخالي من الشيب المبكر نهائياً - ثقفني

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