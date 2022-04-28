أقوي فاونديشن طبيعي منزلي أصنعي كريم أساس خافي العيوب وعالي التغطية بمكونات طبيعية وغير مكلفة

يعتبر كريم الأساس نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي لا تستطيع أي فتاة أن تستغنى عنه وذلك لأنه يعمل على تفتيح البشرة السمراء ويجعل لونها موحد، فقد توجد أنواع وماركات كثيرة وعديدة جدا من كريم الأساس وأيضا يباع بأسعار متفاوتة ولكن هذا الكريم الجاهز والموجود في المحلات، لا يمكننا أن نستخدمه على البشرة نظرا لإحتوائه على عدة مواد أو مكونات تضر البشرة وتتلفها ومع كثرة إستخدامه فقد تظهر الحبوب والحساسية لذلك ينصح دائما بعدم إستعماله، وبسبب هذا تفضل أغلبية النساء أن يقومون بعمل كريم الأساس في المنزل بدلا من شرائه لأن الذي يتم عمله في المنزل يكون صحي أكثر، وذلك بسبب إحتوائه على مكونات طبيعية موجودة في كل بيت ومن الممكن أن نقوم بعمل هذا الكريم على حسب لون البشرة، فيمكننا أن نقوم بعمل كريم أساس يناسب البشرة السمراء أو البيضاء وهذا الكريم لا يساعد على التفتيح فقط بل أنه يعالج البشرة من مشكلات كثيرة متعلقة بها، وطريقة عمل هذا الكريم سهلة ولا تأخذ وقت وكذلك لا تحتاج إلى مكونات كثيرة ويمكن أن نحتفظ به في الثلاجه لأطول فترة، ومن الأفضل أن نستخدم هذا الكريم بشكل يومي للحصول على النتيجة المطلوبة.

مكونات كريم أساس طبيعي في المنزل

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من القهوة أو النسكافية.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل