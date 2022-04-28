5 دقايق فقط ... طريقة عمل الكريم شانتيه الجاهز لتزيين لكافة الحلويات

طريقة عمل الكريم شانتيه الجاهز، هناك الكثير من النساء يقصون وقتا طويلا في تجهيز الأنواع المختلفة لتورت، التي يقوم البعض لتجهيزها بهدف أي مناسبة كزواج أو أعياد ميلاد أو غير ذلك، على الرغم من ذلك أن اللمسة الأخيرة المسيطرة على شكلها، أي تزينها بالكريم شانتيه وغير ذلك، هذا ما يخصنا الآن، فقد نجد أن مواقع البحث امتلأت بالمزيد عن معرفة تجهيز هذا الكريم بالبيت بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكريم شانتيه الجاهز

مقادير الكريمة في العجان

يفضل الكثير عمل الكريم شانتيه في العجان لضمان الحصول على القوام المناسب.

مكونات عمل الكريم شانتيه

ثلاثمائة جرام من بودر كريم شانتيه.

مائة خمسة وعشرين جراما من السكر الخشن.

خمسمائة وثمانين جرام من الثلج المجروش.

طريقة تحضير الكريم شانتيه

يوضع كل من الماء والسكر في العجان.

بأقل سرعة فيه يتم ضرب هذه المكونات في العجان.

بالتدريج يسرع السرعة العجان حتى يذوب السكر فيه تمامًا.

يوضع على الخليط في العجان الكريم البودرة مع الاستمرار في تشغيل المضرب، حيث تكون السرعة في البداية بطيئة ثم تزيد.

إذا كان الشخص يرغب يستخدمه لحشو التورتة، يجب عليه الانتباه حتى لا يصبح متماسك.

لكن يجب أن تكون ذو ملمس ناعم مما يجعلها سهلة في الفرد على التورتة.

لكن إذا كان يرغب في حالة استخدامه للتزين، يتم الاستمرار في ضربه في العجان حتى يصبح متماسك وملمسه قوي.

مقادير الكريم شانتيه بالمضرب

يتم عمل الكريم شانتيه بالمضرب بطريقة بسيطة كالتالي:

مكونات الكريم شانتيه

250 جرام من كريم شانتيه البودرة.

أثني كوبا من المياه يوجد بها ثلج مجروش.

نصف كوب من السكر الخشن.

طريقة تحضير الكريم شانتيه