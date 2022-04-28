نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجاج محشي بالأرز والفريك المبهر في الفرن بالخطوات بتتبيلة سحرية وطعم شهي في المقال التالي

دجاج محشي بالأرز المبهر ، الدجاج المحشي وجبة رئيسية شهية جدًا، يحبها الكبار والصغار لأنها بالفعل نكهتها قوية، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة للحصول منها على نكهات مختلفة في كل مرة، يمكنك تقديمها في المناسبات والعزائم وبالطبع لا تخلو موائد رمضان منها، والمميز أنها من الوجبات التي يمكن تقديمها مع القليل من الوجبات الجانبية، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الدجاج المحشي التي ستنال على إعجاب جميع أفراد أسرتك، و سيطلبون منك تحضيرها في كل مرة بنفس الطريقة. دجاج محشي بالأرز المبهر المكونات دجاجة بحجم كبير.

ملعقتان صغيرتان من الكاري.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

معيار ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

عدد ملعقة صغيرة من بهارات شواء الدجاج.

ملعقة كبيرة من السبعة بهارات.

مقدار ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. أما بهارات الأرز فهي كالآتي:- ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

لوز مقلي حسب الرغبة.

كوب من الأرز بسمتي.

250 جرام من اللحم المفروم ناضجة بالملح والفلفل الأسود. طريقة التحضير ضعي كل توابل الدجاج في وعاء عميق ثم ضعي الدجاج معه واخلطي جيدًا ثم اتركيه جانبًا.

ثم ضعي الزيت في وعاء عميق آخر على النار وعندما يصبح ساخن أضيفي الأرز بعد غسله وتصفيته تمامًا.

ومن ثم اضيفي الملح والفلفل الأسود مع التحريك حتى يصبح ناضج.

ثم مرق الدجاج واتركيه حتى يصبح ناضج تمامًا، وبين الحين والآخر قومي بتحريكه ثم اضيفي اللوز وقومي بتقليبه حتى يتوزع بشكل متساوي.

قومي بحشو الدجاج بالأرز ثم اغلقيه جيدًا وادخليه بأعواد الخشب جيدًا.

قدميه مع السلطة أو الأطباق الجانبية المفضلة لديكِ. طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك المكونات دجاجة كاملة.

ملعقة صغيرة من الملح.

عدد ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كوب من صويا صوص.

كوب من الماء. مكونات الفريك ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن.

250 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

كوب من الفريك المنقوع والمصفى.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاثة ملاعق كبيرة من المكسرات المحمصة. طريقة التحضير ضعي السمن في وعاء على النار حتى تذوب تمامًا، ثم اضيفي اللحم المفروم مع التقليب.

اضيفي الملح + البهارات المشكلة + الفريك وحركي كل المكونات معًا.

اسكبي كوب ونصف من الماء، ثم غطي الوعاء واتركيه حتى ينضج لمدة نصف ساعة.

اضيفي المكسرات المحمصة ثم رشي الفلفل الأسود.

قومي بحشو الدجاج جيدًا بالفريك حتى تمتلئ تمامًا ثم قومي بربطها جيدًا.

رشي الدجاج بالملح والبهارات من الخارج ثم ادهني الجلد بالصويا صوص. عمر شويل - جدة دجاج محشي بالأرز والفريك المبهر في الفرن بالخطوات بتتبيلة سحرية وطعم شهي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دجاج محشي بالأرز والفريك المبهر في الفرن بالخطوات بتتبيلة سحرية وطعم شهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.