أيتوال أثبت ذاتها في السنوات الأخيرة وتعد الأن من أكبر سلسلة مطاعم وحلواني في الشرق الأوسط، وأصبحت ذات علامة تجارية مميزة فى تاريخ صناعة الحلويات، وبدأت نشاطها عام 1999، ثم بدؤا بالتوسع بمجالهم وقاموا بفتح أكثر من فرع وكان أيتوال أحدي فروعها الشهيرة الأن وهي تعد من سلسلة أبو محرم، ولها تسعة أفرع عديدة أخري بأماكن مختلفة تحمل أسم أيتوال وتعني بالفرنسية النجمة الذهبية.

منيو أسعار كحك العيد 2022 من أيتوال

وتسعى بالتميز بتقديم أفضل ما لديها من تقديم حلويات شرقية وغربية وجاتوهات وتورت، وتقدم أيضاً أشهي المخبوزات الطازجة يومياً بجودتها العالية ومذاقها المميز، وتسعى دئماً في تحسين منتجاتها من أجل إرضاء عملائها، وتقدم لجميع عملائها رقم للأتصال على الخط الساخن 16312 لشراء أحتياجاتك، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أسعار كحك العيد لعام 2022.

قائمة بأسعار علب الكحك لعام 2022

علبة تتكون من 59 قطعة بوزن كيلو، محتويات العلبة ( 12 قطعة كعك سادة + 6 قطع كعك ملبن + 16 قطع بسكويت نشادر + 8 قطع بسكويت شيكولاتة + 8 قطع بيتي فور + 9 قطع غريبة سادة ومكسرات )، بسعر 135.00 جنية.

علبة تتكون من 90 قطعة بوزن كيلو ونصف، تحتوي العلبة ( 12 قطعة كعك سادة + 6 قطع كعك ملبن + 6 قطع كعك عجوة + 16 قطعة بسكويت نشادر + 8 قطع بسكويت شيكولاتة + 8 قطع بسكويت برتقال+ 16 قطع بيتي فور + 9 قطع غريبة سادة ومكسرات+ 9 قطع كوكيز )، بسعر 270.00 جنية.

علبة تتكون من 180 قطعة بوزن 3 كيلو، تحتوي علي 18 قطعة كعك سادة + 12 قطعة كعك ملبن + 6قطع كعك عجوة + 6 قطع كعك رش مكسرات + 6 قطع كعك عين جمل + 24 قطعة بسكويت نشادر + 16 قطعة بسكويت شيكولاتة + 8 قطع بسكويت برتقال 8 قطع بسكويت جوز هند + 32 قطعة بيتي فور + 18 قطعة غريبة سادة + 9 قطعة غريبة مكسرات، بسعر 410.00 جنية.

علبة مكونة من 242 قطعة بوزن 4 كيلو، تحتوي علي 18 قطعة كعك سادة + 12 قطعة كعك ملبن + 12 قطعة كعك عجوة + 6 قطعة كعك رش مكسرات + 12 قطعة كعك عين جمل + 32 قطعة بسكويت نشادر + 16 قطعة بسكويت شيكولاتة + 16 قطعة بسكويت برتقال + 8 قطع بسكويت جوز هند + 40 قطعة بيتي فور + 18 قطعة غريبة سادة + 18 قطعة غريبة مكسرات + 18 قطعة كوكيز + 16 قطعة برزيانة وسابلية، بسعر 540.00 جنية.

أسعار العلب VIP

علبة صاج ايتوال 151 قطعة 600.00جنية.

علبة صندوق كبير 250 قطعة 1750.00 جنية.

علبة صندوق صغير 151 قطعة 1250.00جنية.

علبة خشب 250 قطعة 850.00 جنية.

أسعار كحك العيد من ايتوال 2022

كعك سادة 24 قطعة 65.00 جنية نصف كيلو تقريبا.

كعك سادة 48 قطعة 130.00جنية كيلو تقريباً.

كعك ملبن 24 قطعة 65.00 جنية نصف كيلو تقريباً..

كعك ملبن 48 قطعة 130.00جنية كيلو تقريباً.

كعك عجوة 24 قطعة 65.00 جنية نصف كيلو تقريباً.

كعك عجوة 48 قطعة 130.00جنية كيلو تقريباً.

كعك عين جمل 24 قطعة 90.00 جنية نصف كيلو تقريباً.

كعك عين جمل 48 قطعة 175.00جنية كيلو تقريباً.

كعك عجمية 24 قطعة 65.00 جنية نصف كيلو تقريباً.

كعك عجمية : 48 قطعة 130.00جنية كيلو تقريباً .

كعك رش مكسرات : 24 قطعة 100.00جنية نصف كيلو تقريباً.

كعك رش مكسرات : 48 قطعة 195.00جنية كيلو تقريباً.

باكيت كعك سادة 30.00جنية جديد.

باكيت كعك ملبن : 10 قطعة 30 جنية جديد.

باكيت كعك عجوة : 10 قطعة 30 جنية جديد.

أسعار بسكوت العيد 2022 من أيتوال

بسكويت نشادر 32 قطعة 60.00 جنية نصف كيلو تقريباً.

بسكويت نشادر 64 قطعة 110.00جنية كيلو تقريباً.

بسكويت برتقال 32 قطعة 60.00 جنية نصف كيلو تقريباً.

بسكويت برتقال 64 قطعة 120.00 جنية كيلو تقريباً.

بسكويت شيكولاتة 32 قطعة 65.00 جنية نصف كيلو تقريباً.

بسكويت شيكولاتة 64 قطعة 120.00جنية كيلو تقريباً.

بسكويت جوز هند 32 قطعة 65.00 جنية نصف كيلو تقريباً.

بسكويت جوز هند 64 قطعة 130جنية كيلو تقريباً.

بسكويت اجلاسية 16 قطعة 85 جنية نصف كيلو تقريباً.

بسكويت اجلاسية 32 قطعة 170جنية كيلو تقريبا.

باكيت بسكويت نشادر 30 جنية جديد.

باكيت بسكويت برتقال 30 جنية جديد.

باكيت بسكويت شيكولاتة 30 جديد.

باكيت بسكويت جوز هند 30 جنية جديد.

باكيت بسكويت كورنية 35 جديد.

أسعار الغريبة في أيتوال 2022

غريبة سادة 36 قطعة 65.00 جنية نصف كيلو تقريبا.

غريبة سادة 72 قطعة 130.00 جنية كيلو تقريبا.

غريبة مكسرات 36 قطعة 80.00 جنية نصف كيلو تقريباَ.

غريبة مكسرات 72 قطعة 160.00جنية كيلو تقريباً.

باكيت غريبة سادة 30.00 جنية جديد.

باكيت غريبة مكسرات 35.00 جنية جديد

أسعار البيتي فور في أيتوال 2022