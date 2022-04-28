نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا وزيت جونسون: معجزة لتبييض البشرة ويجعلك بنت 14عام فوري وتحدي2022 في المقال التالي
سوف نقدم لكم كريم النشا وزيت جونسون ، حيث يعد من اقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام للكريم، ونتائج مبهرة من اول مرة، ويعتبر هذا الكريم معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير جدا، وسوف تعطيكم بشرة خرافية وخالية من المشاكل بشكل كامل وتحدي، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم النشا وزيت جونسون لتبييض البشرة ويجعلك بنت 14عام فوري لن تتخيل نتائجه وتحدي2022
مكونات عمل كريم النشا وزيت جونسون لتبييض البشرة بشكل خرافي2022
سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير الكريم الرهيب لتفتيح البشرة من اول مرة وهي كما يلي:-
- ثلاث معالق زيت جونسون.
- معلقتين من النشا.
- معلقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ربع كوب من ماء الورد.
- نصف معلقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
نقدم لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير الكريم في المنزل علي البشرة بكل سهولة في المنزل للحصول علي بشرة خرافية بشكل جميل وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الحليب البودرة والنشا وزيت جونسون ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف عليهم ماء الورد ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي.
- ثم نضيف عصير الليمون حسب نوع البشرة ونخلطهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.
طريقة الاستخدام
سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لكيفية استخدام الماسك علي البشرة بكل سهولة والحصول علي افضل نتائج فوري وهي كما يلي:-
- نقوم بغسل البشرة وتنظيفها جيدا بكل سهولة حتي تصبح خالية من أي كريمات بالبشرة.
- ثم نضيف طبقة من الخليط عليها بتساوي حتي نغطي جميع الوجه والرقبة حتي نحصل علي افضل نتيجة من التفتيح.
- نترك الخليط علي البشرة ونتركها لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 25 دقيقة ثم غسل البشرة.
- نكرر العملية ثلاث مرات خلال الأسبوع لمدة شهر ونصف حتي نحصل علي افضل نتائج بفضل الله.
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