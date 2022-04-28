طريقة عمل بسكويت اللانكشير الابيض والملون للعيد

بسكويت اللانكشير من انواع الحلويات المرتبطة بشكل خاص بعيد الفطر وبالمناسبات ، وهو من الحلويات الشرقية اللي طعمها لذيذ جدا ، تعالوا نتعرف مع بعض في السطور الجايه على طريقة عمل بسكويت اللانشكير الابيض والملون بالخطوات.
طريقة عمل بسكويت اللانكشير:
المقادير:
– 1 ¼ كوباية زبدة دافية.
– ½ كوباية سكر.
– 1 بيضة.
– 2 كوباية دقيق.
– ½ كوباية نشا.
– ¼ معلقة صغيرة فانيليا.
– ¼ معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– مربى اي نكهة تفضليها.
– جوز هند مبشور او مكسرات او شوكولاتة ملونة للتزيين.
طريقة التحضير:
1- في طبق اخلطي الزبدة والسكر مع بعض ، واضربيهم كويس بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقى الخليط ناعم.
2- اثناء الخفق ضيفي البيض والفانيليا.
3- اخلطي النشا مع الدقيق والبكينج بودر مع بعض ، وضيفيهم لخليط الزبدة والسكر بالتدريج واخلطيهم كويس للحصول على عجينة متماسكة.
4- دخلي العجينة في التلاجة لمدة 30 دقيقة تقريبا لحد ما تتماسك كويس.
5- شكلي العجينة عى شكل كرات صغيرة بحجم حبة البندق ، ورصيها جنب بعض في صينية مدهونة بالزيت ، مع ترك مسافة بين كل قطعة عجين والتانية.
6- دخلي الصينية في فرن سخنة على درجة حرارة 170 درجة مئوية ، وسيبيها لحد ما يبقى لونها اصفر ، المفروض لونها ميبقاش غامق.
7- خرجي الصينية من الفرن ، وسيبي البسكويت يبرد ، بعدها ابدأي الزقي كل قطعتين بسكويت مع بعض بالمربي ، وتزيينها بجوز الهند المبشور على الاطراف.
8- وكده اللانكشير جاهز للتقديم.
طريقة عمل بسكويت اللانكشير الملون:
المقادير:
– 1 ½ كوباية دقيق.
– ½ كوباية نشا.
– ½ كوباية سكر.
– ½ كوباية سمنة دافية.
– 1 بيضة.
– ¼ معلقة صغيرة فانيليا.
– ½ معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– الوان طعام بالالوان اللي تفضليها.
– مربى اي نكهة تفضليها.
– جوز هند مبشور او مكسرات او شوكولاتة ملونة للتزيين.
طريقة التحضير:
1- اخلطي السمنة مع السكر واضربيهم مع بعض بالمضرب الكهربائي ، لحد ما الخليط يبقى لونه ابيض وقوامه كريمي.
2- اثناء الخلط ضيفي البيضة والفانيليا واضربيهم مع بعض كويس.
3- اخلطي الدقيق مع النشا والبيكنج بودر وضيفيهم لخليط الزبدة والسكر بالتدريج لحد ما العجينة تبقى متماسكة ، لو حسيتي انها طرية اوي ممكن تضيفي لها شوية دقيق كمان.
4- قسمي العجينة لاقسام ، وكل قسم ضيفي له اللون اللي تفضليه ، وممكن جزء تعمليه بالشوكولاتة وتضيفي له كاكاو بودر.
5- غطي العجينة بكيس نايلون ودخليها التلاجة ، وسيبيهل لمدة 15 دقيقة.
6- خرجيها من التلاجة وابدأي شكليها على شكل كور صغيرة ، ورصيها في صينية ، ودخليها في فرن سخنة في درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وسييها لحد ما تستوي لمدة 10 دقايق تقريبا.
7- خرجي البسكويت من الفرن وسيبيه يبرد ، بعدها الزقي كل قطعتين بسكوين بالمربي ، وزيني الاطراف بجوز الهند.
8- وكده اللانكشير جاهز للتقديم.
طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد
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