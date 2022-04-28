طريقة عمل بسكويت اللانكشير الابيض والملون للعيد

بسكويت اللانكشير من انواع الحلويات المرتبطة بشكل خاص بعيد الفطر وبالمناسبات ، وهو من الحلويات الشرقية اللي طعمها لذيذ جدا ، تعالوا نتعرف مع بعض في السطور الجايه على طريقة عمل بسكويت اللانشكير الابيض والملون بالخطوات.

طريقة عمل بسكويت اللانكشير:

المقادير:

– 1 ¼ كوباية زبدة دافية.

– ½ كوباية سكر.

– 1 بيضة.

– 2 كوباية دقيق.

– ½ كوباية نشا.

– ¼ معلقة صغيرة فانيليا.

– ¼ معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– مربى اي نكهة تفضليها.

– جوز هند مبشور او مكسرات او شوكولاتة ملونة للتزيين.

طريقة التحضير:

1- في طبق اخلطي الزبدة والسكر مع بعض ، واضربيهم كويس بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقى الخليط ناعم.

2- اثناء الخفق ضيفي البيض والفانيليا.

3- اخلطي النشا مع الدقيق والبكينج بودر مع بعض ، وضيفيهم لخليط الزبدة والسكر بالتدريج واخلطيهم كويس للحصول على عجينة متماسكة.

4- دخلي العجينة في التلاجة لمدة 30 دقيقة تقريبا لحد ما تتماسك كويس.

5- شكلي العجينة عى شكل كرات صغيرة بحجم حبة البندق ، ورصيها جنب بعض في صينية مدهونة بالزيت ، مع ترك مسافة بين كل قطعة عجين والتانية.

6- دخلي الصينية في فرن سخنة على درجة حرارة 170 درجة مئوية ، وسيبيها لحد ما يبقى لونها اصفر ، المفروض لونها ميبقاش غامق.

7- خرجي الصينية من الفرن ، وسيبي البسكويت يبرد ، بعدها ابدأي الزقي كل قطعتين بسكويت مع بعض بالمربي ، وتزيينها بجوز الهند المبشور على الاطراف.

8- وكده اللانكشير جاهز للتقديم.

طريقة عمل بسكويت اللانكشير الملون:

المقادير:

– 1 ½ كوباية دقيق.

– ½ كوباية نشا.

– ½ كوباية سكر.

– ½ كوباية سمنة دافية.

– 1 بيضة.

– ¼ معلقة صغيرة فانيليا.

– ½ معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– الوان طعام بالالوان اللي تفضليها.

– مربى اي نكهة تفضليها.

– جوز هند مبشور او مكسرات او شوكولاتة ملونة للتزيين.

طريقة التحضير:

1- اخلطي السمنة مع السكر واضربيهم مع بعض بالمضرب الكهربائي ، لحد ما الخليط يبقى لونه ابيض وقوامه كريمي.

2- اثناء الخلط ضيفي البيضة والفانيليا واضربيهم مع بعض كويس.

3- اخلطي الدقيق مع النشا والبيكنج بودر وضيفيهم لخليط الزبدة والسكر بالتدريج لحد ما العجينة تبقى متماسكة ، لو حسيتي انها طرية اوي ممكن تضيفي لها شوية دقيق كمان.

4- قسمي العجينة لاقسام ، وكل قسم ضيفي له اللون اللي تفضليه ، وممكن جزء تعمليه بالشوكولاتة وتضيفي له كاكاو بودر.

5- غطي العجينة بكيس نايلون ودخليها التلاجة ، وسيبيهل لمدة 15 دقيقة.

6- خرجيها من التلاجة وابدأي شكليها على شكل كور صغيرة ، ورصيها في صينية ، ودخليها في فرن سخنة في درجة حرارة 180 درجة مئوية ، وسييها لحد ما تستوي لمدة 10 دقايق تقريبا.

7- خرجي البسكويت من الفرن وسيبيه يبرد ، بعدها الزقي كل قطعتين بسكوين بالمربي ، وزيني الاطراف بجوز الهند.

8- وكده اللانكشير جاهز للتقديم.

طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد