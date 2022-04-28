من غير ماكينة اعملي بسكويت العيد المقرمش الدايب بطعم لا يقاوم وأسرار نجاحه

بسكويت العيد المقرمش الدايب يبحث عن طريقته ربات البيوت لتحضيره لأفراد الأسرة خاصة في ظل اقتراب عيد الفطر، حيث يعد بسكويت العيد بالنشادر أحد المخبوزات ذات العلاقة الوثيقة بالعيد، ويقبل على شرائه الالاف من المحلات الشهيرة أو الأفران بسعر يكون غير مناسب معهم، ولذا فاليوم تقدم لكم أسرة موقع “ثقفني” طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش الدايب بطعم شهي جدا وبمكونات اقتصادية متوافرة في الأسواق، كذلك سنتعرف على أسرار نجاحه.

بسكويت العيد المقرمش الدايب

وهناك الالاف من الصغار والكبار يحبون بسكويت العيد المقرمش الدايب وكذلك كحك العيد، وتلك المخبوزات هي التي تجعلنا نشعر بفرحة العيد وبهجته، واليوم سنتعرف على طريقة عمل بسكويت العيد بدون استخدام الماكينة التي تكون غير متوفرة في أغلب البيوت، علاوة على غلاء سعرها.

مكونات بسكويت العيد المقرمش الدايب

ويمكنك تحضير بسكويت العيد المقرمش الدايب من خلال تجهيز تلك المكونات:

كيلو دقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب ونصف سكر بودرة.

نصف كوب لبن.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ذرة من الملح.

ملعقة كبيرة ممسوحة نشادر.

ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

طريقة عمل بسكويت العيد المقرمش الدايب

في وعاء نظيف وعميق، نضع الزبدة ويتم خفقها بالمضرب الكهربائي حتي تصبح بلون فاتح مثل الكريمة.

الآن أضيفي السكر البودرة مع الاستمرار في الخلط، ثم أضيفي البيض والفانيليا ورشة الملح والنشادر واخلطي حتى تتجانس المكونات.

اخلطي الدقيق والبيكنج بودروالنشا معا، ثم ننخلهم ونضيف نصفهم إلى الخليط السابق مع الخلط.

اضيفي نصف كمية اللبن ثم اخلطي المكونات معا، واضيفي باقي اللبن وخليط الدقيق.

الآن ضعي عجينة البسكويت في كيس حلواني، ثم احضري صينية مبطنة بورقة زبدة وشكلي العجينة.

ادخلي البسكويت إلى فرن ساخن على حرارة 170 حتى يصبح لونه ذهبي.

يخرج البسكويت من الفرن ويقدم بارد.

اسرار نجاح بسكويت العيد