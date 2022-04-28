خطوات عمل البيتي فور في المنزل بطريقة بسيطة

خطوات عمل البيتي فور في المنزل يعتبر من الحلويات المشهورة والمتعارف عليها والتي يفضل اعدادها في عيد الفطر المبارك وأيضا في المناسبات السعيدة حيث أنها من الحلويات المفضلة والمحببة لدى كل من الكبار والصغار، وذلك لطعمها المتميز اللذيذ، حيث أنها من الوصفات السهلة في اعدادها لذلك يمكن تحضيرها بطريقة بسيطة وبمقادير اقتصادية، وذلك من خلال اتباع الخطوات وتنفيذها بمنتهى الدقة للحصول على قطع بيتي فور بشكل ممتاز مثل المحلات بدلا من شرائه من الخارج بأسعار غالية، وذلك لضمان نظافة وجودة الحلوى، حيث أنها من الحلويات التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود في تحضيرها كما يمكن التعرف على طريقة عمل الكحك الناعم بالملبن وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن خطوات عمل البيتي فور في المنزل.

خطوات عمل البيتي فور في المنزل

المكونات

2 كوب من الدقيق.

1 كوب من الزبدة.

1/2 كوب من السكر.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 صفار بيضة.

2 ملعقة من اللبن.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه من الملح.

للتزيين

شيكولاتة مذابة.

مربى.

فورماسيل ألوان.

طريقة تحضير البيتي فور

القيام باحضار بوله عميقة كبيرة ويتم وضع البيض بها ويتم خفقة مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثم إضافة الزبدة إلى البيض والفانيليا مع الاستمرار في خفق المكونات باستخدام مضرب كهربائي، للحصول على قوام كريمي ناعم. يتم وضع السكر البودرة على الخليط مع استمرار الخفق بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات معا. القيام باحضار بوله اخرى نضع فيها 2 كوب من الدقيق مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر واللبن ويتم خلط هذه المكونات جيدا. ثم نضيف خليط الدقيق على الخليط السابق بالتدريج مع التقليب ببطء للحصول على عجينة ناعمة ويتم تغطيتها بورق من النايلون. يتم ترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة ثم تقطع العجينة إلى قطع صغيرة الحجم ونبدأ بتشكيلها أووضع العجينة في الماكينة الخاصة بالبيتي فور أو في كيس الحلواني ويتم تشكيلها حسب الرغبة ثم رصها في صينية مفروشة بورق الزبدة.

كيفية تسوية البيتي فور