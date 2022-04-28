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سمبوسة الماش، لا تخلو مائدة إفطار شهر رمضان من السمبوسة وكل يوم يتم تقديمها بحشوة مختلفة عن الأخرى لكي لا نشعر بالملل منها ومن ضمن قائمة حشوات السمبوسة نعرفكم على طريقة عمل سمبوسة الماش في المنزل. مكونات سمبوسة الماش مقادير عجينة السمبوسة ربع ملعقة شاي بودرة كركم.

كوب وربع كوب ماء.

ملعقة شاي ملح طعام.

ربع كوب به دقيق أرز.

ملعقة شاي حبات كمون.

ربع كوب به دهن سواء سمن أو زيت أو زبدة.

أقل من ربع ملعقة شاي بودرة فلفل حار.

كوبين إلا ربع كوب دقيق. مقادير حشو السمبوسة ملعقة طعام بهارات مشكلة.

نصف كوب فقط ماش.

حبة بصل مفرومة.

ملعقة شاي شطة ناعمة.

كوب ونصف الكوب أوراق كزبرة خضراء مفرومة.

مكعب واحد مرقة.

حبتين بطاطس حجمها كبير.

ملعقتان طعام زيت زيتون.

ثلاث فصوص ثوم تكون مهروس.

ملعقة طعام زنجبيل ناعم. طريقة تحضير سمبوسة الماش خطوات تحضير العجينة يضاف الدقيق ودقيق الأرز في بولة عميقة ونضيف التوابل وهي الكركم والملح والكمون والفلفل. بعد تقليب المكونات السابقة يضاف مقدار الزيت تدريجيًا حتى لا تتكتل العجينة ويستمر العجين لخمس دقائق تقريبًا باليدين أو المضرب. عندما تصبح العجينة كتلة واحدة نوقف العجن وتغلف بكيس بلاستيك نصف ساعة. وبعد تلك الفترة نخرج العجينة لنقطعها إلى كرات حجمها صغير ونرصها في صينية بها رشة زيت ونكمل نصف ساعة أخرى للتخمير. خطوات تحضير حشوة سمبوسة الماش نضع الكمون والبهارات والكزبرة والفلفل معًا ومن ثم في مقلاة بها زيت مغلي على النار نضع تلك التوابل ونقلبها حتى تتحمص. ومن ثم ترفع عن النار وبعدما تهدأ نطحنها جيدًا. ينقع الماش عشر دقائق في الماء ومن ثم نسلقه على النار ويتم تصفيته بعد ذلك من الماء ونتركه ليبرد. نضع مقلاة نظيفة على النار بها زيت لتحمير البصل والثوم والزنجبيل والفلفل والماش والبطاطس مع وضع ربع كوب ماء لتسهيل التسوية. نضع مكعب مرقة الدجاج بعد تفتيته فوق الخليط السابق وعندما ينضج الحشو يرفع عن النار. ومن ثم نحشي حبات السمبوسة ونضعها في النار لقليها. عمر شويل - جدة سمبوسة الماش وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة - ثقفني

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