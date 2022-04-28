تكثيف وتطويل الحواجب لجاذبية أقوى بطرق طبيعية

طرق تكثيف الحواجب، النساء في سعي دائم للحفاظ على جمالهن وأناقتهن سواء المظهر الخارجي أو الجسم عامةً ولا سيما البشرة والوجه لأنه مرآة المرأة ويدل على جمالها، والحواجب هي أكثر ما يجذب في الوجه لهذا تولي المرأة قدر كبير من الاهتمام بالحواجب مثل تنظيفها أو تكثيفها أو صبغها والجدير بالذكر أن الحواجب الكثيفة أكثر ما يجذب في الوجه لهذا من خلال بعض الوصفات المنزل نعدكم بحواجب كثيفة وجذابة.

طرق تكثيف الحواجب طبيعيًا

الطرق الطبيعية لتكثيف الحواجب هي الأفضل دائمًا تحتاج لبعض الوقت ولكنها الأفضل فهي غير مكلفة ولا تسبب آثار أو أضرار جانبية للعين أو الحواجب وهناك الكثير منها أي أنها طرق غير محدودة وأشهر تلك الطرق:

الحلبة لتكثيف الحواجب

يتم نقع ملعقة حجمها صغير بذور حلبة في مقدار من الماء الساخن لخمس ساعات. ومن ثم يتم تفتيت وطحن حبات الحلبة بعد أن تصير لينة حتى تصبح عجينة متماسكة. نضع قطرات من أي زيت مفيد مثل زيت جوز الهند أو اللوز. وتُدلك الحواجب بهذا الخليط قبل النوم وشطفها في الصباح.

جل الصبار للحواجب

نستخدم جل الصبار الجاهز أو باستخراجه من نبتة الصبار. ويتم خلطه مع عسل وزيت جوز الهند ونخلطهم جيدًا. ومن ثم تدليك الحواجب به يوميًا ويترك نصف ساعة وبعد ذلك تشطف بماء فاتر.

عصير البصل لتكثيف الحواجب

يستخدم ماء عصير البصل في تلك الحالة وبقطعة من القطن مبللة بالعصير يتم تمريرها على الحواجب إيابًا وذهابًا. وبعد مرور ثلث ساعة من ترك العصير على الحواجب تغسل جيدًا.

الحليب لزيادة كثافة الحواجب

الحليب فعال في العناية بالحواجب وتكثيفها. حيث يتم تبليل قطعة قطن بالحليب السائل وتدليك الحواجب بها برفق. عندما يجف الحليب نغسل الحواجب.

نصائح تكثيف الحواجب بسرعة