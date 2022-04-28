أحلي بسكويت النشادر في العيد بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات

بسكويت النشادر من أطعم وأشهي أنواع المخبوزات التي يتم عملها في شهر عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر من أحلي وأهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يقبل على تناوله بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أنه منتشر في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر وذلك لتمتعه بالطعم الرائع والشهي، والبسكويت يمكن صنعه في العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في مصر، وهناك العديد من الفوائد الغذائية التي يحتوي عليها طريقتنا المميزة والصحية لعمل بسكويت النشادر اللذيذ، وذلك وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها ولذلك يبحثن عنها ولكن لا يحصلون على الطريقة السليمة والصحية والمفيدة لصحة الجسم بشكل كبير، والتي نقدمها لك سيدتي وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات، وذلك لعمل أحلي وأطعم بسكويت النشادر.

طريقة عمل بسكويت النشادر ومكوناته

المكونات

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع من سكر البودر.

بيضاتان.

خمسة عشر جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير