نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بسكويت النشادر في العيد بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
بسكويت النشادر من أطعم وأشهي أنواع المخبوزات التي يتم عملها في شهر عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر من أحلي وأهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يقبل على تناوله بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أنه منتشر في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر وذلك لتمتعه بالطعم الرائع والشهي، والبسكويت يمكن صنعه في العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في مصر، وهناك العديد من الفوائد الغذائية التي يحتوي عليها طريقتنا المميزة والصحية لعمل بسكويت النشادر اللذيذ، وذلك وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها ولذلك يبحثن عنها ولكن لا يحصلون على الطريقة السليمة والصحية والمفيدة لصحة الجسم بشكل كبير، والتي نقدمها لك سيدتي وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات، وذلك لعمل أحلي وأطعم بسكويت النشادر.
طريقة عمل بسكويت النشادر ومكوناته
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- نصف كيلو من الزبدة.
- كوب إلا ربع من سكر البودر.
- بيضاتان.
- خمسة عشر جرام من النشادر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- يتم أحضار أناء عميق يكون به زبدة وسكر بودر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي أو العجان جيدا لكى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضربها جيدا ثم نضيف البيضة الثانية ونضربها مرة ثانية.
- يجب علينا أن نضيف إلي الخليط كل من النشادر والفانيليا ويتم مزجهم جيدا مرة أخرى.
- وبعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والبيكنج بودر إلي الخليط السائل ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي على سرعة هادئة وخفقها لكى تحصلي على العجينة اللينة.
- تترك العجينة جانبا لمدة ربع ساعة تقريبا حتى ترتاح العجينة قليلا.
- يتم تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة أو يمكن أستخدامها بمكينة البسكوت أو كيس الحلويات لعمل أشكال البسكويت المختلفة.
- يتم وضع أصابع البسكويت في صينية وتدخل على الفرن الساخنة في درجة حرارة 150 درجة مئوية وتترك في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى حصولها على اللون الذهبي المفضل.
- يتم أخراج الصينية من الفرن وتترك إلى أن تبرد ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم.
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