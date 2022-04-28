لن تتخيل ما الذي يحدث لجسدك عند تناول الفلفل الحار

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الفلفل الحار له الكثير من العشاق، بل هناك من لا يستطيعون تناول بعض الأكلات إذا كانت تحتوي على الفلفل الحار ، وهناك أيضا من لا يحتمل تذوقه في الطعام بكمية كبيرة، لكن يظل دائما الحد الأوسط من درجة الحار المناسب للكثير، حيث أن للفلفل الحار سواء الأحمر أو الأخضر الكثير من الأنواع التي تختلف وتتنوع في شعوب وبلدان مختلفة حول العالم، َتعددت استخداماته في الأطعمة والمشروبات في بعض البلدان، وذلك لأهميته الكبيرة وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال اليوم.
لن تتوقف عن تناول الفلفل الحار بعد معرفة فوائده الآتية
- بالرغم من أن نسبة تواجد الفلفل الحار في الأكلات قليلة وكثيرا ما يوضع مطحون كتوابل إلا أنا الجسم يستفيد من الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها الفلفل الحار، مثل فيتامين أ و ه و ب وفيتامين ك و سي أيضا والنحاس.
- يعمل الفلفل الحار كمطهر عام للجسم حيث يقون بالقضاء على العدوى البكتيرية و الفيروسية، ولكن لا ينصح تناوله مع وجود إرتفاع في درجة حرارة الجسم.
- يحتوي علي مواد مضادة للأكسدة وبالتالي للأمراض السرطانية وخاصة سرطان الرئة والمعدة والقولون والغدد الليمفاوية.
- يزيد من معدل الحرق للجسم وزيادة نشاط الدورة الدموية، مما يساعد على خفض الوزن بسهولة مع الالتزام بالأكل الصحي وعدم الإفراط في تناول الطعام.
- غني بالكالسيوم وفيتامين د مما يجعله من الأغذية التي تعمل على تقوية العظام.
- يحسن من عملية الهضم والأبيض في الجسم وينشط الدورة الدموية مما يساعد على قيام الجسم بكل الوظائف الحيوية بكفاءة.
- يقلل الفلفل الأحمر الحار من مستوى الكوليسترول ف الدم، ويقلل مستوى الدهون عامة وبالتالي يقي من أمراض القلب والشرايين.
- يخفف من مستوى الآلام والالتهابات في الجسم.
- له أثر إيجابي على تقليل وتوازن مستوى السكر في الدم.
أنواع الفلفل الحار حول العالم
كثرت أنواع الفلفل الحار حول العالم وتعدد فهو يصنف من العائلة الباذنجانية، و اشتهرت بعض الأنواع منه وهي الأكثر استخداما:
- فلفل بولانو لونه أخضر داكن وحجمه كبير نسبيا، ويصنف منه أنواع من خفيف إلى حار جدا.
- فلفل هالبينو الأكثر شهرة حول العالم وفي الشرق الأوسط، و يتميز بحجمه الصغير ما بين ١.٥إلي ٣ بوصة في الطول، ويصنف من الأنواع الحارة جدا للفلفل.
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