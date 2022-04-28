وصفة كعك التلمسان الشرقي السهلة للضيوف والعزومات

كعك تلمسان، من أشهر الحلويات في الوطن العربي والدول العربية هو الكحك فهو سهل التحضير وبسيط في المكونات ويوجد منه أنواع عديدة، ويعتبر ضيافة مناسبة وخفيفة للضيوف في أي مناسبة ولكن هناك العديد من الأنواع الشائعة من الكحك التي نقوم بتحضيرها واليوم نغير لكم مفهوم الكحك ونعرفكم على طريقة عمل كعك تلمسان لتقديمه للضيوف.

مكونات كعك تلمسان

من ألذ أنواع الكيك الغير شائعة ويقدم بجانب الشاي أو القهوة ويلائم العزومات كثيرًا لهذا يمكننا تحضيره لتقديمه في العيد مع كثرة العزومات بجانب الكحك والبسكويت، إليكم أولًا مكونات الكحك:

مقدار كوب حجمه صغير ينسون.

أربع حبات بيض متوسط الحجم.

وكوب مليء بحبات السمسم الذهبية المحمصة والمطحون ناعم.

أربعة أكواب كاملة سكر.

ملعقة ونصف لها حجم كبير فانيليا بودرة.

خمسة أكواب أي زيت نباتي.

كوب حجمه صغير به ماء زهر.

مقدار مناسب من الدقيق للعجن.

ملعقتان حجم كبير بيكنج بودر.

طريقة عمل كعك تلمسان

لن نحتاج إلى خطوات طويلة ومعقدة لتحضير كعك التلمسان في المنزل فهي خطوات بسيطة كما سنرى: