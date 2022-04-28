نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كعك التلمسان الشرقي السهلة للضيوف والعزومات في المقال التالي
كعك تلمسان، من أشهر الحلويات في الوطن العربي والدول العربية هو الكحك فهو سهل التحضير وبسيط في المكونات ويوجد منه أنواع عديدة، ويعتبر ضيافة مناسبة وخفيفة للضيوف في أي مناسبة ولكن هناك العديد من الأنواع الشائعة من الكحك التي نقوم بتحضيرها واليوم نغير لكم مفهوم الكحك ونعرفكم على طريقة عمل كعك تلمسان لتقديمه للضيوف.
مكونات كعك تلمسان
من ألذ أنواع الكيك الغير شائعة ويقدم بجانب الشاي أو القهوة ويلائم العزومات كثيرًا لهذا يمكننا تحضيره لتقديمه في العيد مع كثرة العزومات بجانب الكحك والبسكويت، إليكم أولًا مكونات الكحك:
- مقدار كوب حجمه صغير ينسون.
- أربع حبات بيض متوسط الحجم.
- وكوب مليء بحبات السمسم الذهبية المحمصة والمطحون ناعم.
- أربعة أكواب كاملة سكر.
- ملعقة ونصف لها حجم كبير فانيليا بودرة.
- خمسة أكواب أي زيت نباتي.
- كوب حجمه صغير به ماء زهر.
- مقدار مناسب من الدقيق للعجن.
- ملعقتان حجم كبير بيكنج بودر.
طريقة عمل كعك تلمسان
لن نحتاج إلى خطوات طويلة ومعقدة لتحضير كعك التلمسان في المنزل فهي خطوات بسيطة كما سنرى:
- نعجن مجموعة من المكونات سويًا في البداية وهي الزيت مع السكر والدقيق والبيض بعد خفقه مضاف له الفانيليا ومقدار اليانسون والسمسم المطحون وكمية البيكنج بودر في النهاية.
- فبعد مزج تلك المقادير أولًا يتم تقسيم العجين لأقسام صغيرة في الحجم ويتم فرد تلك الأقسام على شكل اللولب أو الشكل الأسطواني بعد الفرد على سطح نظيف.
- نجعل الشكل الأسطواني الواحد يصل إلى عشرين سنتيمتر ويتم تنفيذ ذلك مع كافة أقسام العجين المقطعة.
- وبعد ذلك نستخدم صينية الفرن المخصصة للكعك ويتم دهنها بالزيت ولكن بكمية بسيطة وترص بها أسطوانات كحك التلمسان بالترتيب على ألا نجعلها متقاربة من بعضها.
- يوضع الكحك في الفرن نصف ساعة وتكون درجة الحرارة مناسبة للتسوية حتى لا يحترق ومع قرب النضج يتم رفع درجة الحرارة من الشواية حتى يصير ذهبيًا.
- وعندما يصير جاهزًا يتم نقله من الفرن ورصه في طبق التقديم وتقديمه للضيوف مع كوب من المشروب الساخن كالقهوة أو الشاي.
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