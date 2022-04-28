نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسحري الجميع ببياض بشرتك بمكون لن يخطر على بالك تبييض فوري ودائم في المقال التالي

يتغير لون البشرة في فصل الصيف بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس وتظهر أيضا بعض العلامات على الوجه والتي تدل على الإجهاد وسوء التغذية ومنها البقع الداكنة والتجاعيد والهالات وغيرها، ولذلك تقوم بعض الفتيات بشراء منتجات حتى تصبح بشرتها بيضاء كالثلج واليوم نقدم لكم وصفة سحرية لتبييض البشرة في دقائق فتابعونا. وصفة لتبييض الوجه من أول مرة المكونات: ليمونة كبيرة مقطعة شرائح.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين. طريقة التحضير والاستخدام: نضع شرائح الليمون في قدر مع الماء وارفعيه على النار لمدة 10 دقائق ثم نخفق المكونات بالهاند بلندر حتى تصبح ناعمة. نصفي الخليط ثم يضاف النشا والبيكربونات الصوديوم والفازلين ونقلب نغسل البشرة جيدا ثم يوضع هذا المزيج على جميع الأماكن المراد تفتيحها. سواء كانت الوجه أو اليدين أو الرقبة وغيرها من الأماكن الداكنة بالجسم واتركيه لمدة 20 دقيقة وضعي كيس بلاستيك عليه. يغسل بالماء وسوف تلاحظي بيضاء ونعومة لا مثيل لها من أول مرة لأن بيكربونات الصوديوم يزيل الجلد الميت ويجدد خلايا البشرة. أما الليمون والنشا يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقوم بتفتيح البشرة والفازلين يرطب الجلد ويمنع جفاف البشرة. أسرع قناع لتبييض البشرة من اول استعمال المكونات: 2 ملعقة من اليقطين المهروس.

ملعقة صغيرة من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نجهز وعاء ونضع بداخله اليقطين المهروس مع الحليب والعسل وجل الصبار ونقلب المكونات لكي تختلط ثم توزع على البشرة. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء هذا الماسك يحتوي على نسبة عالية من الأحماض والكثير من الفيتامينات التي تقوم بتبييض البشرة. يحتوي اليقطين أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبالتالي يجعل البشرة تبدو أصغر في السن ويمنحها النضارة. تبييض الوجه في 5 دقائق المكونات: ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون.

ملعقة صغيرة من بودرة خشب الصندل.

كمية مناسبة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نقشر البرتقالة ونجففها في الشمس لمدة يوم ثم نطحنها ونأخذ ملعقة كبيرة في بولة مع بودرة خشب الصندل ونعجن بماء الورد. يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل هذه الوصفة تزيل البقع الداكنة وتجعل البشرة بيضاء وناعمة مثل الأطفال. عمر شويل - جدة اسحري الجميع ببياض بشرتك بمكون لن يخطر على بالك تبييض فوري ودائم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسحري الجميع ببياض بشرتك بمكون لن يخطر على بالك تبييض فوري ودائم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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