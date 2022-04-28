الفازلين والملح معجزة لإزالة الشعر الزائد وتبيض المناطق الغامقة في الجسم خلال دقائق نتيجة سحريه

وجود الشعر الزائد في الجسم يشكل مشكلة كبيرة عند أغلب الفتيات مما يدفعها للبحث عن بعض الطرق الذي يمكنها أن تساعدها في إزال الشعر من الجسم دون أن تترك أي آثر على البشرة، ومن ضمن المواد الذي يمكن أن تستخدم الملح والفازلين فهما من المكونات التي تعطي نتائج رائعة جداً وتساهم في قلة ظهور الشعر بالجسم، سوف نستعرض لكم أسهل طريق لإزالة الشعر بالملح والفازلين وبعض من الطرق الأخرى السهلة والبسيطة والتي تعطي نتائج مبهرة.

الملح من المواد التي يمكنها أن تزيل الشعر من الجسم بكل سهولة ويعطي تفتيح ونضارة غير عادية للمناطق الحساسة تحديداً عند استخدامه مع الفازلين الطبي الذي يعمل على ترطيب الجلد ويحمل معه كثير من الفوائد للبشرة ويتم استخدامه وتجهيزه كالآتي:

المكونات:

ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

نشا.

عصير ليمون.

خل.

1 فازلين.

خل.

1 ملعقة صغيرة ماء ترمس.

طريقة الإعداد والاستخدام:

يتم وضع الفازلين في وعاء يمكنه الدخول للميكروويف وضعيه بداخله وانتظري حتى يذوب ويصبح كالزيت.

ثم يضاف الفازلين للنشا والملح وقلبي باستمرار حتى يذوب الملح.

بعدها يتم وضع باقي المكونات ولكن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح خليط متجانس.

ثم يوضع الخليط على الأماكن المراد إزالة الشعر منها.

ولكن يجب أن يتم وضعه على بشرة نظيفة ويترك لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

ومن ثم يتم فركها بأصابع اليد بحركات دائرية وبعدها سوف تلاحظين.

وصفة الفازلين والكركم

يساعد الفازلين على ترطيب البشرة ويسرع من شفاء الحروق والجروح الصغيرة بالإضافة إلى أنه يعمل على إزالة المكياج يعمل على حماية الجلد من البقع الداكنة ويتم استخدامها بهذا الكل التالي:

\ملعقة كبيرة دقيق الحمص.

2/1 ملعقة مسحوق الكركم.

3 ملعقة حليب سائل.

2/1 ملعقة فازلين.

طريقة الاستخدام: